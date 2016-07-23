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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’ iddiasıyla görevinden alınan KESK’li TRT çalışanı hakkındaki soruşturma kaldırıldı

Başlatılan soruşturmalar kapsamında 300'den fazla TRT çalışanı görevden uzaklaştırılmıştı

23 Temmuz 2016 01:10

TSK içerisindeki askeri cunta yapılanmasının başarısız darbe girişimi ardından kamu kurumlarında başlatılan soruşturma ve operasyonlar kapsamında TRT’den uzaklaştırılan ve solcu kimliğiyle bilinen KESK Haber-Sen yöneticisi Mehmet Demir hakkındaki soruşturma kaldırıldı.

Başlatılan soruşturmalar kapsamında TRT’de 300’den fazla çalışan görevinden uzaklaştırılmıştı.

Haber- Sen ise sitesinden yaptığı açıklamada sendika üyesi TRT çalışanlarının görevden uzaklaştırılmalarına tepki gösterilirken “KESK ve bağlı sendikalar, 15 Temmuz 2016‘da Türkiye’nin darbeler tarihine bir yenisinin eklenmesi girişimine karşı açık bir tutum almıştır” denilmişti.

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