15 Temmuz Darbe Girişimi
TRT çalışanı KESK yöneticisi FETÖ iddiasıyla görevden alındı!
“KESK ve bağlı sendikalar, 15 Temmuz 2016‘da Türkiye’nin darbeler tarihine bir yenisinin eklenmesi girişimine karşı açık bir tutum almıştır”
TSK içerisindeki askeri cunta yapılanmasının başarısız darbe girişimi ardından kamu kurumlarında başlatılan soruşturma ve operasyonlar kapsamında TRT’de de 300’den fazla çalışan görevden uzaklaştırılırken bunların bir kısmı gözaltına alındı. Açığa alınanlar içerisinde solcu kimliğiyle bilinen 17 yıllık TRT çalışanı, KESK Haber-Sen yöneticisi Mehmet Demir’in FETÖ soruşturması kapsamında yer almasına gazeteciler ve sendika üyeleri tepki gösterdi.
Sosyal medyadan tepki
Demir'in görevden uzaklaştırılmasına arkadaşları ve gazeteciler tepki gösterdi;
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