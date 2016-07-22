TRT çalışanı KESK yöneticisi FETÖ iddiasıyla görevden alındı!

TSK içerisindeki askeri cunta yapılanmasının başarısız darbe girişimi ardından kamu kurumlarında başlatılan soruşturma ve operasyonlar kapsamında TRT’de de 300’den fazla çalışan görevden uzaklaştırılırken bunların bir kısmı gözaltına alındı. Açığa alınanlar içerisinde solcu kimliğiyle bilinen 17 yıllık TRT çalışanı, KESK Haber-Sen yöneticisi Mehmet Demir’in FETÖ soruşturması kapsamında yer almasına gazeteciler ve sendika üyeleri tepki gösterdi.

Sosyal medyadan tepki

Demir'in görevden uzaklaştırılmasına arkadaşları ve gazeteciler tepki gösterdi;