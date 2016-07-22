T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

TRT çalışanı KESK yöneticisi FETÖ iddiasıyla görevden alındı!

“KESK ve bağlı sendikalar, 15 Temmuz 2016‘da Türkiye’nin darbeler tarihine bir yenisinin eklenmesi girişimine karşı açık bir tutum almıştır”

22 Temmuz 2016 15:29

TSK içerisindeki askeri cunta yapılanmasının başarısız darbe girişimi ardından kamu kurumlarında başlatılan soruşturma ve operasyonlar kapsamında TRT’de de 300’den fazla çalışan görevden uzaklaştırılırken bunların bir kısmı gözaltına alındı. Açığa alınanlar içerisinde solcu kimliğiyle bilinen 17 yıllık TRT çalışanı, KESK Haber-Sen yöneticisi Mehmet Demir’in FETÖ soruşturması kapsamında yer almasına gazeteciler ve sendika üyeleri tepki gösterdi.

 

Sosyal medyadan tepki

Demir'in görevden uzaklaştırılmasına arkadaşları ve gazeteciler tepki gösterdi;

 

ETİKETLER

TRT15 TemmuzMehmet Demircuntahaber sen
","articleSection":"15 Temmuz Darbe Girişimi","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-07-22T15:29:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/17-yillik-trt-calisani-kesk-haber-sen-yoneticisi-gazeteci-mehmet-demir-gorevden-alindi,351319","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/17-yillik-trt-calisani-kesk-haber-sen-yoneticisi-gazeteci-mehmet-demir-gorevden-alindi,351319"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24