"FETÖ 'e-okul' projesiyle IQ'su yüksek öğrencileri örgüte kazandırdı" iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi okul yönetim sistemi olan e-okul programının 'FETÖ’nün elinde olduğu iddia edildi. MEB’e 1992 yılından itibaren yazılım hizmeti veren Bilsa A.Ş.’nin sahibi Ebuzer Özgür Çakmak, müşteki olarak savcılığa verdiği ifadede, 'FETÖ'nün e-okul programını yasadışı kullanarak, özellikle IQ’su yüksek başarılı öğrencilere sistematik bir şekilde ulaşıp örgüte kazandırıldığı, programın halen bu örgüt tarafından kullanıldığını iddia etti.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, 'FETÖ' soruşturması kapsamında savcı Mehmet Tamöz’e ifade veren Bilsa Yazılım A.Ş.’nin sahibi Ebuzer Özgür Çakmak, 10 sayfalık ifadesinde özetle şunları kaydetti:

"FETÖ şirketime talip oldu: 1992 yılından itibaren okul aile birlikleri aracılığı ile okullara program satmaya başladım. 1997 yılında Sızıntı dergisinden aradığını söyleyen bir yetkili şirketime talip olduklarını görüsmek istediklerini beyan etti. Sırf gitsinler diye şirketin değerinin 20 Trilyon olduğun söyledim. Anlaşabiliriz dediler. Ben bu kişilerin program kalitesi değil de öğrenci, öğretmen ve velilerin özlük bilgilerinin peşinde olduklarını anlayınca tekliflere kapalı olduğmuzu ve şirketi satmaktan vazgeçtiğimizi söyledim. Çok sinirlendiler.

"Şirket kurup okullara sızdılar"

"Benim şirketimi satın alamayınca, 2002 yılında Kaynak Holding’e bağlı Venero Bilişim Ltd.Şir. isimli şirketi kurdular. Bu firma vasıtası ile okullara program satarak bilgilere ulaşmak istediklerini anladım. MEB’de görevli bazı FETÖ’cü üst düzey yöneticiler aracılığı ve baskıları ile okullara satmaya başladılar.

"Bedava program dağıttılar"

"Bu kişiler bilgilere ulaşmak adına MEB’de görevli bazı bürokratların yardımıyla Venero isimli bu programı okullara bedava dağıttılar. Sadece Yenimahalle ilçesinde 130 okula bu programın kullanılması sağlandığını biliyorum. 2004 yılında 'karnem. net', 'okulsis.net' programlarını geliştirdik ve tüm okullarda kullanılmasını konusunda MEB ile anlaştık. Ancak FETÖ’cü yönetici bizden kaynak kodlarını da vermemizi istedi. Sakıncalı olduğunu söyleyip vermek istemedik. Tutuklanma tehditleri gelmeye başlayınca vermek zorunda kaldık.

"E-Okul ile sızma"

"Bu işlere bakan MEB’de ki FETÖ’cü yöneticiler, özlük bilgelerinin bakanlık da merkezde olmasını istediler. Bizim programımızda özlük bilgileri sadece okullarda bulunmaktaydı. Sadece istatistik bilgilerin merkeze gönderilmesi sağlanıyordu. Bizim programın kaynak kodları değiştirilip özlük bilgileri bir merkezde toplanması sağlanarak e-okul ismi ile yeni bir program yaratılmış gibi okullarda kullanıldı. Bu program FETÖ’nün MEB içerisindeki etkinliğinin artırılmasında ve öğrenci araştırmalarında etkin şekilde kullanılmıştır ve halen bu program aktiftir.

"Zeki çocuklara ulaştılar"

"Bu havuzdan toplanan bilgilerle IQ’su yüksek ve başarılı öğrencilerin tüm bilgileri belirlenip örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılıyordu. Yine bu bilgilerden hareketle bazı öğrenciler askeri okullara, bazıları Tıp, Hukuk, Maliye vs. istediği fakültelere gönderiliyor. O dönemlerde hakkımızı aramak için davalar açtık, ancak hiç birisini kazanmadık.

"2 milyon TL ceza kestiler"

"Bu süreçte Maliye, SGK kurumu sürekli ceza kesti. 2006 yılında Maliye merkez büromuzda inceleme yaptı. Bilahare Rekabet Kurumu incelemeler yaptı. Maliye müfettişleri KDV’den muhaf olarak bildiğimiz imam hatip okullarına kestiğimiz faturalardan KDV alınmadı diye 2 trilyona yakın usulsüz cezalar kestiler.

"Yönetmelik değiştirdiler"

"2002- 2006 yılları arasında boş karne basımlarını şirketim yapıyordu. MEB’deki FETÖ’cü yönetici benim stoklardaki karnelerimi boşa çıkarmak için sadece notların yazıldığı çizelgelerin yerinin değiştirildiği bir yeni yönetmenlik çıkartıp karnelerin boşa çıkmasını sağladı."