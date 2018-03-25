"FETÖ borsası kuruldu” diyen AKP'li Tayyar, Gaziantep'e giden Başbakan'ı protesto mu etti?

“FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” şeklindeki sözleri nedeniyle partisi içinde tepki çektiği kaydedilen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, Gaziantep’e gelen Başbakan Binali Yıldırım’ı protesto ettiği iddia edildi.

Oda TV’de yer alan habere göre, Başbakan Yıldırım’ı havalimanına karşılamaya giden ekip arasında yer almayan Tayyar, Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda yapılan AKP Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne de katılmadı. Kulislerde yapılan yorumlarda, Şamil Tayyar'ın “FETÖ Borsası” konuşmasından sonra partiden gelen tepkiler üzerine böyle bir tavır aldığı iddia edildi.

"Kayda değer kuşkuları varsa, partimize intikal ettirmesi daha doğru olur"

Başbakan Yıldırım, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada, "FETÖ ile mücadelede şüphe yaratacak kamuoyuna açıklamalar yapmak yerine yetkili organlarla ve sonunda yargıya intikal edecek şekilde girişimlerde bulunulmalı. Umarım bundan sonra bu şekilde davranılır. Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, partimizin yetkili organlarına ve de yargıya bir şekilde intikal ettirmesi daha doğru bir yol olur” ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz TV'de yayınlanan ‘Dinamit' isimli programda konuşan Tayyar şunları söylemişti:

"Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var."