T24 LogoT24 Logo
Gündem

"FETÖ borsası kuruldu” diyen AKP'li Tayyar, Gaziantep'e giden Başbakan'ı protesto mu etti?

AKP Gaziantep Milletvekili Tayyar'ın, Başbakan'ın programına katılmadığı kaydedildi

25 Mart 2018 19:45

“FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” şeklindeki sözleri nedeniyle partisi içinde tepki çektiği kaydedilen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, Gaziantep’e gelen Başbakan Binali Yıldırım’ı protesto ettiği iddia edildi. 

Oda TV’de yer alan habere göre, Başbakan Yıldırım’ı havalimanına karşılamaya giden ekip arasında yer almayan Tayyar, Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda yapılan AKP Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne de katılmadı. Kulislerde yapılan yorumlarda, Şamil Tayyar'ın “FETÖ Borsası” konuşmasından sonra partiden gelen tepkiler üzerine böyle bir tavır aldığı iddia edildi.

"Kayda değer kuşkuları varsa, partimize intikal ettirmesi daha doğru olur"

Başbakan Yıldırım, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada, "FETÖ ile mücadelede şüphe yaratacak kamuoyuna açıklamalar yapmak yerine yetkili organlarla ve sonunda yargıya intikal edecek şekilde girişimlerde bulunulmalı. Umarım bundan sonra bu şekilde davranılır. Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, partimizin yetkili organlarına ve de yargıya bir şekilde intikal ettirmesi daha doğru bir yol olur” ifadelerini kullanmıştı. 

Beyaz TV'de yayınlanan ‘Dinamit' isimli programda konuşan Tayyar şunları söylemişti:

 "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var."

ETİKETLER

şamil tayyarbinali yıldırımgaziantepprotesto

İlgili Haberler

AKP'li Tayyar: Parayı veren 'FETÖ'cü bırakılıyor

"Erdoğan kuşatma altında"

AKP'li Şamil Tayyar: 'FETÖ borsası' iddiasını cumhurbaşkanımıza söyledim

"Danışmanları izletmemiş, Erdoğan izledi, çıldırdı"

Akit yazarı: AKP'li Şamil Tayyar bunları kaç promil kafayla yumurtladı!

"Şimdi öyle birinin lafını kale alıyorsunuz ki..."

Başbakan'dan “FETÖ borsası kuruldu” diyen AKP'li Tayyar'a: Kamuoyuyla değil, partimizle paylaşması daha doğru olur

AKP Gaziantep Milletvekili Tayyar, bazı işadamlarının para karşılığı FETÖ soruşturmalarından kurtulduğunu iddia etmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24