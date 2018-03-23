Akit yazarı: AKP'li Şamil Tayyar bunları kaç promil kafayla yumurtladı!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası" sözlerine yönelik bir yazı kaleme aldı. "Ben içtenlikle inanıyor ve itimat ediyorum… Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gibi bir şahsiyet, Gaziantep’te FETÖ Borsası kurulmasına asla müsaade etmez" diyen Yılmaz, "Artık kaç promil kafayla yumurtladıysa… Bakalım Adalet Bakanı’mız Abdulhamit Gül’e parmak sallamasının altında ne var?" diye sordu.

TIKLAYIN: AKP'li Şamil Tayyar: 'FETÖ borsası' iddiasını cumhurbaşkanımıza söyledim

"FETÖ Borsası! Şamil Tayyar, yargı ve istihbaratı tehdit ve şantajla kontrol etmeye çalışıyor!"

Ha bir de bu çıktı başımıza!

FETÖ Borsası!

Neymiş? Tutuklu FETÖ’cü vatan hainleri, para karşılığı tahliye ediliyorlarmış!

Öyle böyle rakamlar karşılığında değil üstelik! Milyon dolarlar oynuyormuş bu piyasada!

Hadi hemen sözcüklerimizi namluya sürüp, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bunun hesabını soralım!

Eğer bu iddiaların iler tutar bir tarafı yoksa hadi başı ben çekeyim buyurun!

Lakin…

Önce bir bakalım bu iddia kimden zuhur etmiş…

Kimden olacak?

DSP’den milletvekili adayı olabilmek için adındaki “Şeyh”i mahkeme kararıyla kestiren, yüksek manevra kabiliyetli bir siyasi figürden…

28 Şubat sürecinde, “Refahyol Tutanakları” adlı bir kitap yazan ve o kitapta “Dine, dinselliğe yaslanan bir parti olan Refah Partisi, liderini Başbakanlık koltuğuna taşıdı. Bu gelişme rejim açısından tehlikeli bir dönemin başlangıcı oldu” diyen Şamil Tayyar’dan… Yani 28 Şubat’çı bir siyasi figürden…

5 Nisan 2011’de… TVNET’de Yenişafak yazarı Abdülkadir Selvi’nin ‘Başkent’ programında “Bana göre Zekeriya Öz bir kahramandır. Demokrasilerde kahramanlara çok fazla ihtiyaç duyulmaz ama Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde zaman zaman kahramanlar ortaya çıkar. Zekeriya Öz tarihi bir misyon üstlenmiş ve yerine getirmiştir” diyen Şamil Tayyar’dan!

Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları sırasında FETÖ tetikçiliği yapan, CIA belgeleriyle onlarca rütbeli asker ve vatansever insan hakkında yalan ve iftiralarla dolu onlarca “proje kitap” yazmış ve ceplerini ananaslarla doldurmuş olan Şamil Tayyar’dan…

Ergenekon ve Balyoz kumpası sürecinde meşhur olan bir siyasi figürden…

Şimdi öyle birinin lafını kale alıyorsunuz ki… Şu Bisküvicibaşı’nın 1 Nisan reklamındaki kötü adam gibi “puhahahahaha” diye gülesim geldi size!

Yahu bu mahlûk daha geçenlerde benim için “Telefon numarasını ve e-mail adresini değiştirdi! Evinde böcek araması yaptırdı” diye üfürmedi mi? Üfürdü…

E sonra da ben “bu iddiaları kanıtlamazsan şerefsizin önde gidenisin” dediğimde de rezil rüsva olmadı mı? Oldu…

Aynı Şamil Tayyar, “Şimdi pazartesiye kadar süre veriyorum. Harekete geçilmezse, savcılar soruşturma açmazsa, Gaziantep’teki yargı/istihbarat çetesini açıklayacağım” demedi mi? Dedi…

Peki savcılar istediğini yapınca yani soruşturma açınca ne oldu Gaziantep’teki “Yargı ve İstihbarat çetesi?” Şamil Tayyar bunları açıklamak zorunda değil mi?

Eğer varsa, Gaziantep’teki yargı ve istihbarat çetesini açıklamaması, onlara yardım ve yataklık değil mi?

Neden açıklayamadı?

Çünkü öyle bir çete yok! Olsaydı emin olun Helin Avşar’la kelepçecilik oynayacak derekede bir popülarite delisi, bunu oynaya oynaya açıklardı!

Bakanlığına gelen bir hediyeyi bile evine götürmeyecek kadar hassasiyet sahibi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kendi memleketi olan Gaziantep’te böylesi bir “yargı yolsuzluğuna” müsaade eder mi? Etmez!

Demek ki nam-ı diğer Tayyare’nin buradaki amacı… “Pazartesiye kadar süre veriyorum… Soruşturma açmazsanız, yargı ve istihbarat içindeki çeteyi açıklarım ha” diye yargı üzerinde, F Tipi tehdit ve şantajlarla baskı kurarak soruşturma açtırdığı gibi yine şahsi bir hedefi var!

Artık kaç promil kafayla yumurtladıysa… Bakalım Adalet Bakanı’mız Abdulhamit Gül’e parmak sallamasının altında ne var?

Ben içtenlikle inanıyor ve itimat ediyorum… Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gibi bir şahsiyet, Gaziantep’te FETÖ Borsası kurulmasına asla müsaade etmez! Olsaydı şayet, başlarını çoktan ezerdi. Biz de yardım ederdik.

Şamil Tayyar! Tehdit ve şantajlarınla Adalet Bakanına parmak sallayacak adam mısın sen?

Sırtındaki Ergenekon kamburuna bak önce… Devletin işi gücü var! Uğraştırma milleti git sen Helin Avşar’la kelepçecilik oyna! Seçim arifesi Adalet Bakanlığını Ergenekon kumpasçılığı yaptığın dönemdeki yöntemlerle uğraştırma! De hade…