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Başbakan'dan “FETÖ borsası kuruldu” diyen AKP'li Tayyar'a: Kamuoyuyla değil, partimizle paylaşması daha doğru olur

AKP Gaziantep Milletvekili Tayyar, bazı işadamlarının para karşılığı FETÖ soruşturmalarından kurtulduğunu iddia etmişti

23 Mart 2018 20:56

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın “FETÖ borsası kuruldu” yönündeki açıklamalarına tepki gösterek Başbakan Binali Yıldırım, 'FETÖ ile mücadelede şüphe yaratacak herhangi bir girişimin kabul edilemeyeceğini’ söyledi. 

Ankara’da cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "FETÖ ile mücadelede şüphe yaratacak kamuoyuna açıklamalar yapmak yerine yetkili organlarla ve sonunda yargıya intikal edecek şekilde girişimlerde bulunulmalı. Umarım bundan sonra bu şekilde davranılır” dedi. Başbakan, şöyle devam etti:

"Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, partimizin yetkili organlarına ve de yargıya bir şekilde intikal ettirmesi daha doğru bir yol olur.”

"Milyon dolarlar dönüyor, itirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar"

Beyaz TV'de yayınlanan ‘Dinamit' isimli programda konuşan Tayyar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var."

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