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Yaşam

'Fethullah hoca' denmesinden rahatsız olan akademisyen adını değiştirdi

''İsmimden rahatsızlık duymaya başladım"

11 Kasım 2017 13:22

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne bağlı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olan Fethullah Baldır, toplumda ve öğrencileri tarafından "Fethullah hoca" denmesinden rahatsızlık duyarak adını değiştirme kararı aldı. Karaman Adliyesi'ne müracaat eden öğretim görevlisi Fethullah olan ismini Yusuf Selim olarak değiştirtti.

 

''İsmimden rahatsızlık duymaya başladım"

 

Mahkemeye müracaat ederek Yusuf Selim adını alan Baldır, "17-25 Aralık’tan sonra ismimden rahatsız olmaya başladım. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti. Vatanını, milletini seven birisi olarak bu darbe girişiminden sonra ismimden duyduğum rahatsızlık daha çok arttı. Girdiğim ortamlarda ve öğrencilere kendimi Fethullah olarak tanıtmak, daha sonra yine ortamlarda Fethullah hoca olarak anılmak şahsımı çok ciddi şekilde rahatsız ediyordu. Bu durum üzerine adliyeye başvurma kararı aldım. Bugün de mahkeme oldu ve hakimde ismimi Yusuf Selim olarak değiştirdi. Şu an çok mutluyum" dedi.

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