Fethullah Gülen’in yeğeni Kemal Gülen gözaltına alındı

Fethullah Gülen'in yeğeni ve avukatı Kemal Gülen, Kastamonu’da gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, ’FETÖ’ soruşturmasında kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve polis ekipleri tarafından her yerde aranan Samanyolu Televizyonu'nun ana haber sunucusu, Gülen'in yeğeni ve avukatı Kemal Gülen'in Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İkizören Köyü'nde kayınpederine ait evde kaldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kemal Gülen ilçe merkezinde aracının içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kemal Gülen, sağlık kontrolünün ardından TEM ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana köy evinde kaldığı öğrenildi.

Gülen, bir dönem Samanyolu TV'de de spikerlik yapmıştı.