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Yaşam

Fethullah Gülen'in kardeşi toprağa verildi

Pasinler ilçesine bağlı Korucuk köyüne götürülen Gülen'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi

30 Kasım 2014 15:23

Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in cenazesi, Erzurum'da defnedildi.

Erzurum'da, bir ay önce geçirdiği felç sonucu özel bir hastanede tedavi altına alınan ve önceki gün hayatını kaybeden Gülen'in cenazesi, hastane morgundan alınarak kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'ne getirildi.

Burada, oğlu Kemal Gülen, Demokratik Gelişim Partisi (DGP) Genel Başkanı İdris Bal, yakınları ve kalabalık vatandaş topluluğunun katılımıyla kılınan namazın ardından Pasinler ilçesine bağlı Korucuk köyüne götürülen Gülen'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Oğlu Kemal Gülen ve yakınları daha sonra taziyeleri kabul etti.

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