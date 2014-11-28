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Fethullah Gülen'in kardeşi yaşamını yitirdi

Gülen'in kardeşi Sibgatullah Gülen, Erzurum'da bir süredir tedavi görüyordu

28 Kasım 2014 11:49

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in kardeşi Sibgatullah Gülen, (72) Erzurum'da bir süredir tedavi gördüğü Özel Şifa Hastanesi'nde sabah saatlerinde vefat etti.

STV ana haber spikeri Kemal Gülen'in babası Sibgatullah Gülen, 4 ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle Şifa Hastahanesi'nde tedavi altındaydı. Gülen, bir ay önce geçirdiği kısmi felç sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan Sibgatullah Gülen, tedaviye cevap veremeyerek vefat etti.

Şifa Hastahanesi Başhekimi Op. Dr. Sebahattin Dalga, Gülen'in, felce bağlı solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğünü, sabah 07.30 sıralarında yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Atatürk Üniversitesi'nden işçi emeklisi olan Gülen, evli ve 9 çocuk babasıydı.

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