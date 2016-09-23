Fethullah Gülen’in iddiası: Erdoğan, darbeyi yıllar önce planladı

Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Gülen, Alman "Die Zeit" ve İspanyol "El Pais" gazeteleri ile Alman haber ajansı dpa'ya Pensilvanya'da verdiği ortak mülakatta Erdoğan'ın darbeyi yıllar öncesinden planladığını, sadece doğru anı beklediğini ileri sürerek, 'son günlerde bunu kesin olarak ortaya koyan pek çok delilin ortaya çıktığını' savundu. Gülen, vatan hasreti çektiğini söyledi.

Gülen, Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen kişileri görevden almak ve tutuklatmak suretiyle, darbe girişimini kendi iktidarını güçlendirmek için kullandığını iddia etti. Erdoğan'ı geçmişte desteklemesinin nedenini, Erdoğan'ın 'Türkiye'yi AB yolunda hazırlama, insan hakları ve demokrasiyi güçlendirme vaadi' olarak açıklayan Gülen, aralarının bozulmasını ise 'beklentileri karşılanmayan Erdoğan'ın intikamı' olarak değerlendirdi. Gülen, "Erdoğan onu tüm Müslümanların lideri ilan edeceğimizi, dünya çapında bunun için çalışacağımızı umdu. Bu olmayınca da bize karşı cephe aldı" diye konuştu.

"İddia eden, kanıtlamak zorunda"

Fethullah Gülen, yandaşlarının darbe girişimine katılmış olma ihtimali ile ilgili soruyu ise, "Darbe girişiminde bulunduğumuzu iddia eden, bunu kanıtlamak zorundadır. Kanıtlama görevi bize değil, bizi suçlayanlara aittir. Darbe girişimini kim başlatmış olursa olsun, seçilmiş hükümete ve benim ahlaki prensiplerime aykırı hareket etmiştir" ifadesini kullandı.

ABD'nin kendisini Türkiye'ye iade etmesi konusunda bir korkusunun bulunmadığını söyleyen Gülen, ABD'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Kalabildiğim sürece kalırım. Yoksa giderim" dedi.

Vatan hasreti çektiğini söyleyen Gülen, Amerika'da ölmesi durumunda naaşının Türkiye'ye götürülerek annesinin yanında defnedilmesini istediğini söyledi.

78 yaşındaki Gülen, 1999 yılından bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye yoğun baskı yapıyor.