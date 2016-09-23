T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen’in iddiası: Erdoğan, darbeyi yıllar önce planladı

"Darbe girişiminde bulunduğumuzu iddia eden, bunu kanıtlamak zorundadır”

23 Eylül 2016 20:20

Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Gülen, Alman "Die Zeit" ve İspanyol "El Pais" gazeteleri ile Alman haber ajansı dpa'ya Pensilvanya'da verdiği ortak mülakatta Erdoğan'ın darbeyi yıllar öncesinden planladığını, sadece doğru anı beklediğini ileri sürerek, 'son günlerde bunu kesin olarak ortaya koyan pek çok delilin ortaya çıktığını' savundu. Gülen, vatan hasreti çektiğini söyledi.

Gülen, Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen kişileri görevden almak ve tutuklatmak suretiyle, darbe girişimini kendi iktidarını güçlendirmek için kullandığını iddia etti. Erdoğan'ı geçmişte desteklemesinin nedenini, Erdoğan'ın 'Türkiye'yi AB yolunda hazırlama, insan hakları ve demokrasiyi güçlendirme vaadi' olarak açıklayan Gülen, aralarının bozulmasını ise 'beklentileri karşılanmayan Erdoğan'ın intikamı' olarak değerlendirdi. Gülen, "Erdoğan onu tüm Müslümanların lideri ilan edeceğimizi, dünya çapında bunun için çalışacağımızı umdu. Bu olmayınca da bize karşı cephe aldı" diye konuştu.

"İddia eden, kanıtlamak zorunda"

Fethullah Gülen, yandaşlarının darbe girişimine katılmış olma ihtimali ile ilgili soruyu ise, "Darbe girişiminde bulunduğumuzu iddia eden, bunu kanıtlamak zorundadır. Kanıtlama görevi bize değil, bizi suçlayanlara aittir. Darbe girişimini kim başlatmış olursa olsun, seçilmiş hükümete ve benim ahlaki prensiplerime aykırı hareket etmiştir" ifadesini kullandı.

ABD'nin kendisini Türkiye'ye iade etmesi konusunda bir korkusunun bulunmadığını söyleyen Gülen, ABD'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Kalabildiğim sürece kalırım. Yoksa giderim" dedi.

Vatan hasreti çektiğini söyleyen Gülen, Amerika'da ölmesi durumunda naaşının Türkiye'ye götürülerek annesinin yanında defnedilmesini istediğini söyledi.

78 yaşındaki Gülen, 1999 yılından bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye yoğun baskı yapıyor.

ETİKETLER

Fethullah GülenRecep Tayyip Erdoğandarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24