Fethullah Gülen'in akrabasından KPSS itirafı: Soru ve cevapları 3 saatte ezberledim

2010 KPSS hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan Fethullah Gülen’in yeğeni Sait Gülen kopyayı itiraf etti. Gülen, soruları sınavdan bir hafta önce gördüğü ve 3 saatte ezberlediğini belirterek “Sait kod isimli örgüt mensubu elindeki çantayı açtı. Kağıtların 1 hafta sonra yapılacak KPSS’ye ait olduğunu ve bakıp ezberlememi istedi. Erzurum abisi de sınavdan önce soruları bir kez daha gösterdi” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Fethullah Gülen'in yeğeni Sait Gülen, binlerce gencin hayatının karartıldığı 2010 KPSS soruşturması kapsamında Erzurum'da gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından ifadesi alınan yeğen Gülen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ifadesinde etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Gülen, soruların kendisine verildiğini itiraf etti.

"Soruları gösterdi"

'Murat' kod adını kullandığını söyleyen Gülen, Erzurum'daki kendi sorumluluğunda olan bir örgüt evinde kendisini karşılayan “Sait" kod adlı örgüt mensubunun, “Sana bir şeyler göstereceğim, ama bunu kimseye söylemeyeceğine dair yemin edeceksin" dediğini aktardı. Yemin ettikten sonra Sait kod adlı kişinin yanında bulunan siyah çantayı açtığını ve içerisinden kağıtlar çıkardığını söyleyen Gülen, “Sait, kağıtlardaki soruların yaklaşık 1 hafta sonra yapılacak olan 2010 KPSS'ye ait olduğunu ve bunlara bakarak ezberlememi söyledi. Cevaplar arasında doğru olan cevap şıkkı yuvarlak içerisine alınarak işaretlenmişti" dedi.

"3 saatte ezberledim"

Yaklaşık 3-4 saat boyunca soru ve cevapları ezberlediğini anlatan Gülen, “Sait yanımdan ayrılmadığından dolayı herhangi bir yere not almadım. Eğitim Bilimleri testinde 100'den fazla soru ve cevabı vardı. Genel Yetenek testinden 40-45 arasında soru ve cevabı vardı. Genel Kültür testinden de yine 40-45 arasında soru ve cevabı vardı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testi sorularının bazılarında cevap şıkları eksik ya da sadece doğru olan tek şık vardı. Ben soruları ezberledikten sonra akşama doğru cemaat evinden ayrıldım" diye konuştu.

"Bire bir aynıydı"

Sınavdan yaklaşık 1-2 gün önce kendisinin yeniden örgüt evine çağırıldığını kaydeden Gülen, burada 200 evin sorumlusu il abisi “Ahmet" kod adlı örgüt elemanın soruları bir kez daha kendisine bilgisayardan gösterdiğini söyledi. Gülen, “Bana göstermiş olduğu soru ve cevaplar Sait'in gösterdiği soru sayıları ve içerikleriyle benzerdi. Sınavda çıkan sorular yukarıda da bahsettiğim üzere gerek Sait'in gerekse Ahmet'in bana sınav öncesi göstermiş olduğu soru ve cevaplarda bire bir aynıydı. Kolayca cevaplandırdım" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'yü kınıyorum"

'Darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen'in bulunduğunu öğrenince cemaatin gerçek yüzünü gördüğünü' söyleyen yeğen Gülen, “Cemaatin gerçek amacının benim bildiğim hizmet hareketi olmadığını anladım. Elime bayrağımızı alarak ben de sokaklara tepki amaçlı çıktım. Halkına ve polisine saldıran, silah sıkan Fethullahçı Terör Örgütü'nün bu yaptıklarını kesinlikle tasvip etmiyorum, kınıyorum"dedi.

“Ben cemaati vatanına, devletine, dine hizmet eden bir cemaat olarak bilirdim" diyen Gülen, şunları kaydetti:

“Ben Gülen cemaatinin silahlı bir terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Ta ki darbe gününe kadar. Adalete yardımcı olduğuma inanıyorum. Bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ederim."