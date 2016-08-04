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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen’in yeğeninden 2010 KPSS itirafı!

Muhammet Sait Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı

04 Ağustos 2016 19:49

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhammet Said Gülen, 2010’daki KPSS’de kopya çektiğini itiraf etti.

Alınan bilgiye göre, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın daha önce başlattığı 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada şüpheli bulunan Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, Erzurum'da gözaltına alınmasının ardından Ankara'ya getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Gülen, terör örgütü üyeliğinin yanı sıra 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada da sorgulanacak. 

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