Fethullah Gülen'in 8 suçtan iadesi istenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin evraka son şeklini verdi. İade evrakında, Gülen'in kimlik bilgileri, suçlamalar, suç tarihleri, suç yerleri, yüklenen suçlar için kanunda öngörülen ceza türleri ve miktarları ile Pensilvanya'daki adresi yer alacak, ayrıca suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulunulacak.



CNNTurk'un haberine göre, ABD adli makamlarına gönderilecek iade evrakının taslağı tamamlandı.

Atfedilen suçlar

Taslakta, Fethullah Gülen'in "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "iftira", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "zimmet", "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" suçlarını işlediğine yer veriliyor.

Suç tarihi 2000-2016, suç yeri ise Ankara olarak gösterilen taslakta, "Suçun işlenişine ilişkin olgular" başlığı altında açıklamalarda bulunuluyor.

Bu bölümde, "Şüpheli Fethullah Gülen'in kurup yönettiği cemaat; yargı, ordu, emniyet, bürokrasi içerisinde kadrolaşmıştır. Bu kadrolar dini istismar aracı olarak kullanmaktadır. Organizasyonu Fethullah Gülen yönetmektedir. Onun özel talimatları, yurt dışından özel kurye ile gelmektedir. Genel talimatları şifreli şekilde sohbet ve konuşma olarak yayınlanmaktadır. Ona bağlı örgüt üyeleri Türkiye'de her kurumda bulunmaktadır" ifadeleri yer alıyor.

Taslakta, söz konusu cemaatin sınav sorularını önceden elde ederek, mensuplarının devlet kurumlarına yerleşmelerini sağlandığı da kaydediliyor.