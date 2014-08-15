Fethullah Gülen'den Süleyman Seba için taziye mesajı

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, vefat eden Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba için taziye mesajı yayınladı.

Gülen, yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendiliği, mütevazılığı ve örnek duruşu ile spor dünyamızda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, güzide kulübümüz Beşiktaş’ımızın onursal başkanı, değerli spor adamı ve eski sporcu Süleyman Seba ’nın vefatını öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Cenab-ı Mevlâ’dan rahmet ve mağfiret diler, ailesine, yakınlarına, Beşiktaş ve tüm spor camiasına sabr-ı cemil niyaz ederim."