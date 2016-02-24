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Fethullah Gülen'den Arınç'ın ağabeyi için taziye mesajı

"Değerli siyaset ve devlet adamı Bülent Arınç Beyefendi'nin ağabeyi..."

24 Şubat 2016 11:55

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dün toprağa verilen ağabeyi Yıldıray Arınç için taziye mesajı yayınladı.

Gülen'in taziye metninde şu ifadeler yer aldı:

"Değerli siyaset ve devlet adamı, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbaşakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç Beyefendi'nin ağabeyi Yıldıray Arınç Bey'in vefatı münasebetiyle merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diler, Bülent Bey'e, merhumun aile ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim."

 

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