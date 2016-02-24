Fethullah Gülen'den Arınç'ın ağabeyi için taziye mesajı

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dün toprağa verilen ağabeyi Yıldıray Arınç için taziye mesajı yayınladı.

Gülen'in taziye metninde şu ifadeler yer aldı:

"Değerli siyaset ve devlet adamı, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbaşakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç Beyefendi'nin ağabeyi Yıldıray Arınç Bey'in vefatı münasebetiyle merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diler, Bülent Bey'e, merhumun aile ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim."