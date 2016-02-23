Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağabeyi Yıldıray Arınç'ı kaybeden 22. Dönem TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı arayarak başsağlığı diledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Bülent Arınç'ın ağabeyi Yıldıray Arınç (78), uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Yıldıray Arınç, Manisa Hatuniye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bülent Arınç, kardeşleri Kutlay Arınç ve Ümit Dohay Arınç ile taziyeleri kabul ederken cenazeye Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin AK Partili Selçuk Özdağ katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.