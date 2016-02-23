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Bülent Arınç'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Yıldıray Arınç, uzun süredir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu

23 Şubat 2016 00:05

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ağabeyi Yıldıray Arınç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Meclis eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın ağabeyi Yıldıray Arınç, uzun süredir tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Hastanede uzun süredir kalp rahatsızlığından dolayı tedavi gören Arınç, bugün saat 13.00 sıralarında vefat etti. Yıldıray Arınç'ın, yarın Manisa'daki Hatuniye Camisi’nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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