Fethullah Gülen: Zavallı Yezid de 'paralel' diyordu

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, son sohbetinde yaptığı bazı özeleştirilerin "Hata yapmış olabiliriz" mesajı verdiği yönünde çıkan haberlere ilişkin olarak, "sözünün bazı kimselerce özür dileme gibi anlaşılmış olabileceğini" belirtti. “Bizim kusurumuz, Hakk'ın verdiği geniş imkanları gereğince değerlendirememiş olmaktır” diyen Gülen, şöyle devam etti:

“Yoksa kim görmüş Hazreti Hüseyin ve çevresindekilerin Yezid'den özür dilediğini; mazlumların Haccâc-ı Zâlim'den özür dilediğini, Musaların Firavunlardan özür dilediğini, İnsanlığın İftihar Tablosu'nun Ebu Cehillerden, Utbelerden, Şeybelerden özür dilediğini kim görmüş. Öyle bir cinayet işlemekten de Allah bizi muhafaza buyursun.”

‘Yezid de paralel diyordu'

“Hizmet ettim diye gururlanma” diyen Gülen, insanın her zaman haddini bilmesi gerektiğini vurguladı. "Övgüler karşısında büyüklük duygusuna kapılma durumunda ve öyle bir komplekse esir düşüldüğünde çok kötülükler yapılabileceğini" söyleyen Gülen, “Zavallı Yezid'i türlü türlü kötülüklere sevk eden o düşünceydi. Kendini bir şey zannediyordu ve alternatif olabileceğini vehmettiği Ehl-i Beyt'ten kırk elli insanı 'paralel' görerek Kerbela'da onların canlarına kıyıyor, kanlarını döküyordu” ifadelerini kullandı.

Gülen'in herkul.org'ta “Özür dilemek mi” başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2015) sohbetinden öne çıkan başlıklar şöyle:

"Allah'ın, mutlaka zalimlere hadlerini bildireceğini fakat sabretmek gerektiğini" söyleyen Gülen, cemaate ait okulların, dershanelerin ve kreşlerin basıldığını hatırlatarak, "Bu hadiseler karşısında da tavır değiştirmeden efendice davranmalıyız" dedi.

‘Hırsızlık mı yaptınız?'

“Neyin özrünü dileyeceksiniz? Hırsızlık yapan var mı içinizde? Şöyle diyeyim: Bir arpa kadar?” diye soran Gülen, şu soruları sordu:

"Evet, neden özür dileyeceksiniz? Rüşvet mi aldınız? Rüşvet mi verdiniz? Yakınınızı mı kayırdınız? Size pöhpöh çekenleri, sahte mabeyn-i hümayun insanlarını önemli yerlere mi getirdiniz? Neyin özrünü dileyeceksiniz? O açıdan da rahatsınız. Kral çıplak, Allah'ın izni ve inayetiyle. Sizi yere baktıracak bir şey yapmadınız."

‘Kral çıplak'

"Başkalarının kendini yere baktıracak şeyler karşısında ‘kral çıplak, üryanımı görmesinler' diye kıvrandığını" dile getiren Gülen, “Elhamdülillah siz iffetli yaşadınız. Bu açıdan da sizi mahcup edecek bir şey yok” dedi.