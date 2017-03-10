"Fethullah Gülen, yeni bir uygulamayla FETÖ'cülere mesaj gönderiyor" iddiası

'FETÖ' mensuplarının, kriptolu haberleşme ağı 'ByLock'un ardından mart ayı başından itibaren 'Candy Crush Saga' görünümlü yeni bir mesajlaşma programı üzerinden bilgilendirildiği iddia edildi. Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in de "Süreç bize ne kazandırdı sorusuna cevap olarak, yeniden ikaz edildik. Dualarınız, teheccütleriniz eksikti kendinize gelmeniz için Allah sizlere yeni yöntemler öğretti. Allah bu hizmetteki kömür ruhları ayırdı. Münafıklığı ve başka cemaatleri gösterdi. Vifak ve ittifakımızı pekiştirdi" mesajı çektiği ileri sürüldü

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 'FETÖ’nün Bylock, Eagle, Talk ve Kakao’dan sonra mart ayından itibaren yeni bir ağ üzerinden örgüt üyelerine motivasyon ve yönlendirme mesajları göndermeye başladığı ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinin, milyonlarca kişi tarafından oynanan "Candy Crush Saga" görünümlü yeni mesajlaşma programını deşifre ettiği belirtildi.

Örgütün, bu program üzerinden çözülmelerin ve itirafların önüne geçmek için gözaltına alınma ve tutukluluk sırasında hangi hallerin işkence ve kötü muameleye delil olduğu yönünde bilgi verdiği ileri sürüldü.

'FETÖ'nün, üyelerine hâkim karşısında işkence ve kötü muamele gördükleri yönünde şikâyetlerini yüksek sesle dillendirmeleri talimatı verdiği de iddialar arasında. Bu konuda Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne başvurulması, kendilerine yardımcı olunacağı mesajı verildiği öne sürüldü.

Örgüt üyelerinden, hâkim karşısında işkence ve kötü muamele gördükleri yönünde şikâyette bulunmaları istendi. Bir süre önce Balıkesir’de tutuklu örgüt üyelerinin toplu olarak mahkemede yüksek sesle işkence gördüklerini dile getirdikleri, hâkimin de tahliye isteminde bulunduğu yönünde mesajların örgüt mensuplarına iletildiği görüldü.

"ByLock'u kabul etmeyin"

'FETÖ', mensuplarını ByLock’u kabul etmemeleri için talimatlandırdığı belirlendi. Örgüt, yeni ağı kullanan mensuplarına gönderdiği mesajda, “Telefonlarda çıkan ByLock programları için düzmece ByLock görüşmeleri hazırlanacak, bunlar üzerinden itiraf almaya çalışacaklar, kesinlikle kabul edilmemeli, bu tarz bir sorgulamanın işkence olduğu belirtilmeli” dendiği iddia edildi.

"Gülen de mesaj gönderdi" iddiası

Fethullah Gülen’in yeni iletişim ağı üzerinde mesajlar gönderdiği iddia edildi. Gülen’in, örgüt mensuplarını uyararak, "Süreç bize ne kazandırdı sorusuna cevap olarak, yeniden ikaz edildik. Dualarınız, teheccütleriniz eksikti kendinize gelmeniz için Allah sizlere yeni yöntemler öğretti. Allah bu hizmetteki kömür ruhları ayırdı. Münafıklığı ve başka cemaatleri gösterdi. Vifak ve ittifakımızı pekiştirdi" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

"Kullanıcılar tek tek ortaya çıkarılacak"

Güvenlik birimleri, ByLock gibi yeni programı da tüm ayrıntıları ve boyutlarıyla ortaya koymak için çalışmalarını derinleştirdi. Programın nasıl yüklendiği ve kimler tarafından kullanıldığının tespiti ile mesaj içeriklerinin çözümüne yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.