Fethullah Gülen: Uluslararası bir komisyon darbeyi araştırsın, sonucunu şimdiden kabul ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntanın darbe girişimini planlamakla suçlanan Fethullah Gülen, iddialara cevap verdi. “Askeri müdahaleye hiçbir zaman olumlu gözle bakmadım. Hayatım boyunca darbelerden darbe yedim, karşısında oldum. Demokrasi bu yöntem ile sağlanmaz” diyen Gülen, yaşananların 20 sene önce söylendiği ileri sürülen “Evvela bunların hakkından gelmek lazım” sözünün yansımaları olabileceğini savundu.

Gülen, darbe girişimi sonrası New York Times, Financial Times, Sky News ve The Guardian başta olmak üzere dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının sorularını yanıtladı.

"Bu girişimi benim idare ettiğim yolunda bir iddia varsa; uluslararası bir komisyon darbeyi araştırsın, sonucunu şimdiden kabul ediyoruz" diyen Gülen, "Yalan da, iftira da olsa ben kabul etmeye razıyım ama ulusları bir organizasyon bunu gerçekleştirsin" diye konuştu.

Gülen darbe girişiminin ‘senaryo‘ olma ihtimaline ilişkin olarak, şunları söyledi:

"Bu bir senaryo demek bir mümin için yalan olur, iftira olur. Ama bazıları öyle bir yorumda bulunur ki geçmişte yaşananlara göre yorumda bulunurlarsa ben ona bir şey diyemem. Çoğu zaman dünyada liderlerin de kendilerine göre muhalif çıkarmaları olmuştur, suikast teşebbüslerinde bulunmaları da olmuştur. Ama kalkıp bundan dolayı bunlar bu işi yaptı demek başkaları gibi bizim iftiraya düşmemize sebebiyet verir. Bu durum da onların hazırladığı bir senaryo mu, bir jaluzi aralığından bakmak gibi bir şey, kapı aralığı demiyorum da yani ihtimal. Mülahaza dairesi açık."

Gülen'in açıklamalarına ilişkin video için tıklayın