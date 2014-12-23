T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethullah Gülen 'kuvvetli şüphe'den 'terör örgütü kurmak'la suçlanmış!

İşte Fethullah Gülen hakkında çıkarılan yakalama kararının gerekçesi...

23 Aralık 2014 13:39

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin, 14 Aralık operasyonu kapsamında Fethullah Gülen hakkında verdiği yakalama kararında, “Şüphelinin soruşturma kapsamında, örgüt kurarak yönettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, 10 yılı aşkın süredir yurt dışında olduğu ve dönmediği, şüpheliye ulaşılamaması ve savunmasının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılması şeklinde hüküm kurulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 sayfalık kararında, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma bürosunun, İstanbul merkezli “paralel yapı” soruşturması kapsamında Gülen hakkında, “terör örgütü kurma veya yönetme”, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ile “iftira” suçlarından gıyaben tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasını talep ettiği hatırlatıldı.

Savcılığın talebini değerlendiren hakimliğin, Terörle Mücadele Kanunun (TMK) “Terör Tanımı” ve “Terör Örgütleri” başlıklarını taşıyan 1. ve 7. maddelerine atıfta bulunarak verdiği kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Gülen'in söz konusu soruşturma dosyasında var olan deliller değerlendirildiğinde, şüphelinin TMK kapsamında örgüt kurarak yönettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve şüphelinin 10 yılı aşkın süredir yurt dışında ikamet ettiği, bir daha ülkeye dönemediği, Amerika'da yaşadığı dikkate alınarak şüpheliye ulaşılamaması ve savunmasının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan tutuklamaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılması yönünde hüküm kurulmuştur.”

Kararda, şüpheli Fethullah Gülen hakkında “iftira” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan yakalama kararı çıkarılması talebinin ise reddine karar verildiği kaydedildi.

 

 

ETİKETLER

fethullah gülenhükümetyakalama kararımakul şüpheterör örgütü kurmakşüphedelilsuçlamayurt dışıtürkiye

İlgili Haberler

Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı

14 Aralık operasyonunu yürüten savcılardan Hasan Yılmaz'ın talebi üzerine Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kırmızı bülten çıkarılması talep edildi

Savcı, Gülen'e yakalama kararı için AYM’nin iptal ettiği maddeyi mi gerekçe yaptı?

Fethullah Gülen'in avukatı Twitter'dan açıklama yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24