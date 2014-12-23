Fethullah Gülen 'kuvvetli şüphe'den 'terör örgütü kurmak'la suçlanmış!

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin, 14 Aralık operasyonu kapsamında Fethullah Gülen hakkında verdiği yakalama kararında, “Şüphelinin soruşturma kapsamında, örgüt kurarak yönettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, 10 yılı aşkın süredir yurt dışında olduğu ve dönmediği, şüpheliye ulaşılamaması ve savunmasının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılması şeklinde hüküm kurulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 sayfalık kararında, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma bürosunun, İstanbul merkezli “paralel yapı” soruşturması kapsamında Gülen hakkında, “terör örgütü kurma veya yönetme”, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ile “iftira” suçlarından gıyaben tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasını talep ettiği hatırlatıldı.



Savcılığın talebini değerlendiren hakimliğin, Terörle Mücadele Kanunun (TMK) “Terör Tanımı” ve “Terör Örgütleri” başlıklarını taşıyan 1. ve 7. maddelerine atıfta bulunarak verdiği kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Gülen'in söz konusu soruşturma dosyasında var olan deliller değerlendirildiğinde, şüphelinin TMK kapsamında örgüt kurarak yönettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve şüphelinin 10 yılı aşkın süredir yurt dışında ikamet ettiği, bir daha ülkeye dönemediği, Amerika'da yaşadığı dikkate alınarak şüpheliye ulaşılamaması ve savunmasının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan tutuklamaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılması yönünde hüküm kurulmuştur.”



Kararda, şüpheli Fethullah Gülen hakkında “iftira” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan yakalama kararı çıkarılması talebinin ise reddine karar verildiği kaydedildi.