Savcı, Gülen'e yakalama kararı için AYM’nin iptal ettiği maddeyi mi gerekçe yaptı?

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, savcının 2012 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen TCK'nın 267/7. maddesi ile yakalama ve tutuklama kararı talep ettiğini öne sürdü.

Albayrak 14 Aralık operasyonu kapsamında verilen karara ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı. Albayrak, savcının yakalama ve tutuklama kararı için gerekçe gösterdiği TCK.267/7. maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından 17.3.2012 tarihinde iptal edildiğini söyledi.

Nurullah Albayrak'ın tweetleri şöyle:

- Tarihe not düşmek için söyleyeyim. Tahşiye dosyasını kumpas kabul edip selam verene bile işlem yapılması. Bugünün kumpascilari için örnek.

- Yargılaması devam eden tahsiye davasında mahkeme kumpas demezse ne olacak. Hukuk tarihimizde böyle bir süreç yasanmamistir. Guguk yaptınız!

- Hem interpolun hem de ABD'nin nasıl karar aldığını araştıran bir hukukçu olarak söylüyorum. İADE bu iddia ve suçlamalarla ebediyyen HAYAL.

- Savcı tarafından, TCK.267/7. maddesinde yer alan suçtan yakalama ve tutuklama istendi. Bu madde AYM tarafından 17.3.2012 de iptal edildi.

- 2012 yılında iptal edilen bir maddeye dayanarak yakalama ve tutuklama istenmesi, dosyanın içeriği hakkında bilgi vermeye yeterli bence.