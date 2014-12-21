T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı, Gülen'e yakalama kararı için AYM’nin iptal ettiği maddeyi mi gerekçe yaptı?

Fethullah Gülen'in avukatı Twitter'dan açıklama yaptı

21 Aralık 2014 18:21

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, savcının 2012 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen TCK'nın 267/7. maddesi ile yakalama ve tutuklama kararı talep ettiğini öne sürdü.

Albayrak 14 Aralık operasyonu kapsamında verilen karara ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı. Albayrak, savcının yakalama ve tutuklama kararı için gerekçe gösterdiği TCK.267/7. maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından 17.3.2012 tarihinde iptal edildiğini söyledi.

Nurullah Albayrak'ın tweetleri şöyle:

- Tarihe not düşmek için söyleyeyim. Tahşiye dosyasını kumpas kabul edip selam verene bile işlem yapılması. Bugünün kumpascilari için örnek.

- Yargılaması devam eden tahsiye davasında mahkeme kumpas demezse ne olacak. Hukuk tarihimizde böyle bir süreç yasanmamistir. Guguk yaptınız!

- Hem interpolun hem de ABD'nin nasıl karar aldığını araştıran bir hukukçu olarak söylüyorum. İADE bu iddia ve suçlamalarla ebediyyen HAYAL.

- Savcı tarafından, TCK.267/7. maddesinde yer alan suçtan yakalama ve tutuklama istendi. Bu madde AYM tarafından 17.3.2012 de iptal edildi.

- 2012 yılında iptal edilen bir maddeye dayanarak yakalama ve tutuklama istenmesi, dosyanın içeriği hakkında bilgi vermeye yeterli bence.

ETİKETLER

fethullah gülenyakalama kararıanayasa mahkemesianayasakararyakalamakaldırılan maddesavcıtwitternurullah albayrak

İlgili Haberler

Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı

14 Aralık operasyonunu yürüten savcılardan Hasan Yılmaz'ın talebi üzerine Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kırmızı bülten çıkarılması talep edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24