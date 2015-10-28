Fethullah Gülen kırmızı, Türkiye genelinde aranan canlı bombalar mavi listede

İçişleri Bakanlığı, "Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkındaki yönetmeliğin" uygulaması kapsamında hazırladığı, "5 renkli terör listesi"ne yer verdiği bir internet sitesini yayına soktu.

"Fethullah Gülen Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması" üyesi olarak belirtilen ve kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Kudüs Ordusu Terör Örgütü' adlı soruşturmada, usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapı"ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir numaralı şüpheli olarak yer alan Fethullah Gülen, 24 PKK/KCK, 2 IŞİD, 2 MLKP ve 3 DHKP-C üyesiyle birlikte kırmızı listede yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kırmızı listede, Fethullah Gülen'in yanı sıra, PKK yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan da bulunuyor.

Fethullah Gülen'le birlikte, Selam Tevhid soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün iki numaralı ismi olarak lanse edilen Today's Zaman ve Taraf yazarı Emre Uslu da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mavi listede yer aldı. Mavi listede, PKK, DHKP-C, MLKP üyelerinin yanı sıra, canlı bomba olarak eylem yapmalarından şüphelenildiği iddiasıyla fotoğrafları basına dağıtılan IŞİD üyeleri de var.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan listelerde yer alan FETÖ/PYD üyelerinin isimleri şöyle:

Kırmızı liste: Fethullah Gülen

Mavi liste: Emrullah Uslu

Turuncu liste: Muhammet Eroğlu, Murat Aydın, Vedat Küçük, Yalçın Türken, Abdulkadir Yılmaz

Gri liste: Ali Akın, Asıl Gencer, Bekir Konya, Ercan Dolapoğlu, Erhan Erdoğan, Eşref Çiftçi, İbrahim Karadayı, İbrahim Özkara, Kadir Bülbül, Nurettin Aytuğ, Soner Cesur

Arananlar listesinde, Tevhid Selam Kudüs Ordusu'na üye Oğuz Demir'in de adı bulunuyor.