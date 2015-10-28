Fethullah Gülen de aranan 'teröristler' listesine eklendi

İçişleri Bakanlığı "ödül yönetmeliği" kapsamında aranan “teröristler” listesini güncelledi. Fethullah Gülen de kırmızı kategoride yer aldı. Listede Murat Karayılan da var.

NTV'de yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı "ödül yönetmeliği" kapsamında, aranan “teröristler” listesinin yer aldığı bir internet sitesi hazırladı. Sitede, aranan teröristlerin isimleri kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri kategorilere ayrıldı. Buna göre Fethullah Gülen, Cemil Bayık, Murat Karayılan, İlhami Balı ve Duran Kalkan kırmızı kategoride bulunuyor.

4 milyona kadar ödül

Terörle mücadele kapsamında, ihbar ve ödül mekanizmasını hayata geçiren düzenleme ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ödül miktarı, sağlanacak bilgi, aydınlatılan suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak 200 bin lirayı geçemiyor. Ancak, verilecek bu ödül suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etkiye göre 20 katına yani 4 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Her fail için ayrı ödül

Eğer verilen bilgi birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olmuşsa, her suç ve fail için ayrı ayrı para ödülü verilmesi öngörülüyor.

İhbarcının kimliği gizlenecek

Ödül mekanizması kişinin talebi üzerine işliyor. Düzenlemeye göre, ihbarda bulunan ya da bilgi sağlayanlarla ilgili bilgiler gizli tutulacak. Ödül sisteminden, Türk vatandaşı olmayanlar ve geçici köy korucuları da yararlanabiliyor. Ancak polis, asker gibi kamu görevlileri ile suçun işlenmesine iştirak edenler yararlanamıyor.

İçişleri Bakanlığı ödeyecek

Ödül miktarları oluşturulacak ödül komisyonu tarafından belirlenecek ve ödüller İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kaynaktan karşılanacak.