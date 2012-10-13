Fethullah Gülen, kardeşi için ABD'de gıyabi cenaze namazı kıldırdı

Fethullah Gülen, Ankara'da hayatını kaybeden kardeşi Hasbi Nidai Gülen için ABD'de gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Fethullah Gülen'in kardeşi Hasbi Nidai Gülen, Ankara'da tedavi gördüğü Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

66 yaşında ölen 5 çocuk babası Gülen'in yaşamını yitirmesinin ardından, haberi ABD'de alan Fethullah Gülen, katıldığı ders salonunda kendisine yapılan, "Hiç olmazsa gıyabi namaz kılıp dua edelim" teklifi üzerine kardeşinin gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Gülen, kardeşinin cenazesine yurtdışında olduğu için katılamamıştı. Fethullah Gülen ve salondakilerin kıldığı gıyabi cenaze namazına ait görüntüler, Gülen'e yakınlığı ile bilinen herkul.org'da yayınlandı.