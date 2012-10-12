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Fethullah Gülen'in kardeşi vefat etti

13 yıldır Türkiye'ye gelmeyen Gülen'in, kardeşinin cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı

12 Ekim 2012 16:19

Fethullah Gülen'in kardeşi Hasbi Nidai Gülen Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Hasbi Nidai Gülen 66 yaşında hayatını kaybetti. Gülen için cenaze namazı bugün Cuma namazına müteakip Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınacak, Pazar günü ise Erzurum’da toprağa verilecek.

 

Cenazeye gelecek mi?


Kardeşini kaybeden Fethullah Gülen ile ABD ile Türkiye arasındaki zaman farkı nedeniyle henüz temas kurulamazken cenazeye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ancak Gülen’in Türkiye’deki yakın çevresinin, cenaze sebebiyle Türkiye’ye gelmesine ihtimal vermediği öğrenildi.

Gülen’in  “kardeşinden daha yakın” arkadaşı olan Hacı Kemal Erimez’in vefatından sonra da Türkiye’ye gelmediğine dikkat çeken yakın çevresi, “Kardeşi için de Türkiye’ye gelmesi mümkün görünmüyor” dedi.

Gülen’in kaybettiği kardeşi için yaşadığı ABD’de gıyabi cenaze namazı kılacağı ve dua edeceği bildirildi.

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