Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fethullah Gülen ile ilgili soruşturma neyi gerektiriyorsa yargının onu yapacağını belirterek, "Kırmızı bülten ya da herhangi ne uygulama gerekiyorsa o yapılır" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu, Çad Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yargı bir süreçtir. Hukuk devletinde nasıl yürüyorsa öyle sürüyor. Maalesef bu konularda işin özünden çok bunu siyasi konu yapılarak istismar ediliyor. Tamamıyla mağdur olan bir grup adına şikayetle başlatılan bir süreç. Bu konuyla ilgili yürütülen birçok soruşturmamız.

Zamanı geldikçe bunla uygulanacak. Bir dönüm noktası olacak nitelikte bir davadan söz ediyoruz. Bir grup vatandaşımız tamamen temelsiz deliller üretilerek, silahlı terör örgütü ilan edilip 17 ay haksız yere hapiste yattı 4 yıl önce. Bu şikayet de yargıya intikal etti.

Siyasi direktifle kısıtlayıcı bir faaliyet değil. Yürütülen süreç basın özgürlüğü ile alakalı değildir. Yargıda bu çalışmayı yürüten, yetkililere söylemek isterim ki, bu hukuki bir süreçtir. Yapılması gereken ne ise yapılacaktır. Yargı sürecine herkes saygı gösterecek.

Savcı iddiananeyi hazırlar. Yorumlar sonradan yapılır. Suç işleyen birinin gazeteci ya da siyasetçi olması o suçun gereğinin yapılmamasını gerektirmez. Basın özgürlüğüne karşı bir tavır olursa da ona da karşı dururuz.

En ağır ifadelerle hükümete yönelik hakaretler de bulunuldu. Herhangi bir kısıtlama mı getirildi? Burada mesele basın özgürlüğü değil, bir grup vatandaşımızın mağduriyetinin sonucu.

Fethullah Gülen ile ilgili soruşturma neyi gerektiriyorsa yargı onu yapacak. Kırmızı bülten ya da herhangi ne uygulama gerekiyorsa o yapılır."