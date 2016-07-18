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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen: İade edilmem talebi konusunda endişeli değilim, varsın olsun

Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı sanığı durumunda

18 Temmuz 2016 00:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz Cuma gecesi darbe girişimine yanılak iki ana soruşturmasında bir numaralı şüpheli olarak gösterilen Fethullah Gülen, darbe teşebbüsünün arkasında kimin olduğunu bilmediğini söyledi. 

Reuters’ın haberine göre, Fethullah Gülen “Darbe girişiminin arkasında kim olduğunu bilmiyorum” dedi.

Pensilvanya’da konakladığı evde çevirmenler aracılığıyla muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülen, “İade edilmem talebi konusunda endişeli değilim. Eğer öyle bir karar verirlerse varsın olsun. Ve darbe girişimiyle ilgili soruşturma yapmak için uluslarası bir komisyon kurulsun" ifadelerini kullandı.

 

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