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Futbol

Fethiyespor Fethi ile anlaştı

Fethiye yönetimi transfer nedeniyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e teşekkür etti

18 Ağustos 2018 17:54

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, dış transferde Göztepe'den genç stoper Fethi Özer'le anlaştı. 

Geçen sezon Hacettepe'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunmacı 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği İzmir ekibinde profesyonel olan Fethi, Tire 1922 ve Sarıyer kulüplerinde de top koşturdu. Geçen sezon Hacettepe'de 24 maçta görev alıp 1 kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu Fethiyespor formasıyla başarılı olacağına inandığını söyledi. 

Fethiye yönetimi transfer nedeniyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e teşekkür etti. (DHA)

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