Fethiyespor Fethi ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, dış transferde Göztepe'den genç stoper Fethi Özer'le anlaştı.

Geçen sezon Hacettepe'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunmacı 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği İzmir ekibinde profesyonel olan Fethi, Tire 1922 ve Sarıyer kulüplerinde de top koşturdu. Geçen sezon Hacettepe'de 24 maçta görev alıp 1 kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu Fethiyespor formasıyla başarılı olacağına inandığını söyledi.



Fethiye yönetimi transfer nedeniyle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e teşekkür etti. (DHA)