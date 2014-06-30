Fethiyeliler plajların işletmesini istiyor

Ölüdeniz'deki Kumburnu ve Belceğiz halk plajlarının işletme hakkı, Muğla Valiliği tarafından geçen 21 Mart'ta Muğla El Sanatları Şirketi'nden (MELSA) alındı. MELSA, 23 Haziran'da plajdaki şezlong ve plaj şemsiyelerini tahliye ederek işletmeyi Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne devretti.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yeniden ihaleye çıkarılan Kumburnu ve Belceğiz plajlarının, giriş kapısı, otopark ve su sporları faaliyetlerinin MUÇEV Turizm Şirketi, büfe, kafeterya, şemsiye ve şezlongların ise ihaleyi kazanan özel bir firma tarafından işletileceğinin duyulması Fethiye'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmcileri ayaklandırdı.

Fethiye Belediye Başkanı Demokrat Partili Behçet Saatcı'nın çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmci ve vatandaşlar bugün Kumburnu Plajı girişinde eylem yaptı. Fethiye Belediye Bandosu'nun da yer aldığı eyleme yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

'Fethiye'nin suçu ne?'

Kumburnu Plajı girişinde toplanan eylemciler, Belceğiz Plajı'na yürüyüşe geçti. Ellerinde 'Fethiye'nin suçu ne?', 'Plajımızı geri istiyoruz', 'Ölüdeniz Fethiye'nindir', 'Bacasız sanayiyi ateşe verme' yazılı dövizler taşıyan eylemciler alkış ve ıslıklarla plajların özel şirkete ihale edilmesini protesto etti.

'Plajların işletmesi Fethiyelilere verilsin'

Tek tek söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri plajların işletilmesinin Fethiyelilere verilmesini istedi. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mümtaz Kökten Fethiye'de Ölüdeniz'i işletebilecek birçok sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek bu doğrultuda Fethiye Kaymakamlığı ve Muğla Valiliği'nde yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını söyledi. Yıllardan bu yana plajın kar amacı güden özel şirketlerden alınması için mücadele ettiklerini söyleyen Kökten, bugünden itibaren Fethiye Belediyesi'nin de destekleriyle davalarına daha güçlü sahip çıktıklarını dile getirdi.

'İhalenin iptalini istiyoruz'

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Çıralı ise ihalenin iptalini istedi. Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir de Fethiye'ye ait değerlerin Fethiyeliler tarafından işletilmesi gerektiğini söyledi. Eyleme katılanların hiçbir siyasi ve maddi beklentisi olmadığını anlatan Soydemir, plaj işletmesini alana kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

'Medine dilencisi gibi sadaka istemiyoruz'

Son olarak söz alarak kürsüye gelen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, yıkmadan, dökmeden, kırmadan hak ettiklerini talep etmek için Ölüdeniz'de buluştuklarını söyledi. Sadaka istemediklerini vurgulayan Saatcı, "Burada yaşayan insanların bu güzelliklere ihtiyacı var. Bu insanlar 'Medine dilencisi 'gibi sadaka istemiyor. Sadece coğrafyanın kendisine bahşettiği bu güzelliklerin kendileri tarafından işletilmesini istiyor. Bundan daha doğal ne olabilir. Yani Fethiye'de hiç mi işe yarar adam yok. Fethiye işe yaramaz insanlardan mı kurulu?" diye sordu

'MELSA CHP'li belediyeye geçtiği için feshedildi'

Fethiyelilerin de işletmecilik yapabileceğini aktaran Saatcı, Ankara'dan İstanbul'dan birilerinin buraya gelmesine ihtiyaç olmadığını vurguladı. Muğla İl Özel İdaresi kapandıktan sonra MELSA'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini kaydeden Başkan Saatcı, "CHP'nin kazandığı büyükşehir belediyesi acaba iktidar partisinden olsaydı, aynı olay yapılır mıydı? O zaman burası büyükşehir de kalsaydı. Büyükşehir başka siyasi partiden olduğu için, MELSA da ona kaldığı için, MELSA feshedildi. Arkasından da çok acele Çevre Bakanlığı bünyesinde bir çevre vakfı kuruldu. Sanki yangından mal kaçırılıyormuş gibi bu yerler farklı insanlara ihale edildi" dedi.

'İsyan bayrağını indirmeyeceğiz'

Fethiye'de Ölüdeniz plajlarını işletebilecek birçok STK, dernek ve kooperatif olduğunu kaydeden Behçet Saatcı, şunları söyledi:

"Devleti yönetenler adaletten ayrıldığı zaman her türlü felaket kapımızı çalmak üzeredir. Seydikemer ilçemiz var, 15 kilometre ileride. Bunları kıskandığım için söylemiyorum. Orada da yine bizim 'Saklıkent' diye bir değerimiz var. Saklıkent'i 'İhaleye çıkmadan verilebilecek yerler kapsamında' Seydikemer Belediyesi'ne veren zihniyet burayı ne için Fethiye'ye vermiyor. Birileri bunun cevabını bize vermek zorunda. Ramazan ayının bu güzel gününde günü siyasetle kirletmek istemiyorum. Ancak şunları da söylemek zorundayım. Seydikemer Belediyesi 'Adalet ve Kalkınma Partili' diye Saklıkent verildiyse lafın bittiği yerdir. Amaç bu ören yerlerinin Fethiyeliler tarafından işletilmesidir. Sesimizi ister duyarlar, ister duymazlar. Ancak biz bu isyan bayrağını sesimizi duyuracak ana kadar gönderde tutmaya devam edeceğiz. İlla bir renk sevdası aranıyor ise, bizim rengimiz bellidir. Bizimde rengimiz kırmızı–beyazdır."