Fethiye'de HDP binasına saldırı iddianamesi tamamlandı

Fethiye'de HDP ilçe binasına yapılan saldırı hakkında 118 kişi hakkında ceza istendi. Bu isimler arasında CHP ilçe başkanı da var.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe başkanlığının açılışında parti tabelasının indirilmesiyle sonuçlanan olaylarda gözaltına alınan 118 kişi hakkındaki iddianame hazırlandı.

Ceza istenenler arasında CHP İlçe Başkanı da var

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilere siyasi hakların kullanılmasını engellemek, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, polise mukavemet ve mala zarar vermek gibi suçlar yöneltildi. Yargılanması istenen isimler arasında CHP Fethiye İlçe Başkanı Emrah Doğu da var.

2 yıldan 5 yıla kadar cezaların istendiği iddianame için mahkemenin inceleme işlemi sürüyor.

9 Mart'taki olaylarda ne yaşanmıştı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Fethiye ilçesi binasına açılışı sırasında yaklaşık 2 bin kişi tarafından taşlı saldırı düzenlenmiş, binaya Türkiye bayrağı asılmış ve HDP tabelası Fethiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından indirilmişti. İlçede HDP’liler linç edilmeye çalışılmış, Kürtleri ait iş yerleri yağmalanmıştı.

Daha sonra bir grup da, HDP İlçe Başkanlığına destek verdiği iddia edilen kişiye ait pastaneyi taşlayarak zarar vermişti.