'Fethiye'deki olayın sorumlularını bulmak için internete baksınlar'

Umut Erdem’in Hürriyet'te yer alan haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın "Şimdi MHP’nin genel başkanı çıkmış, CHP ’nin genel başkanını savunuyor" sözlerine "Sınıf arkadaşımı niçin savunmayım, sahip çıkmayayım" yanıtını verdini. Fethiye’deki olayların da bir provakasyon olduğunu belirten Bahçeli, "Hiçbir arkadaşımızın ilişkisi yoktur" tepkisini gösterdi.

Bahçeli, geçen pazartesi düzenlediği Bafra mitinginde "Başbakan, ana muhalefet partisinin liderine 'genel müdür' diyor. Genel Müdürlük kötü bir makam mı? Genel müdürlük, bürokraside önemli bir makamdır" diyerek CHP Genel Başkanına destek çıkmıştı. Bunun üzerine Başbakan Tayyip Erdoğan, Bitlis mitinginde, "Ben genel müdür diyorum ya. Diyor ki ‘genel müdürlük diyor yüksek makamdır diyor’ E tamam ne diye rahatsız oluyorsun? Şimdi de bir araya geldiler. Genel müdür, partisi aynı şekilde Bahçeli hepsi bir aradalar" tepkisini gösterdi.

Üç arkadaşlık çok önemlidir

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden Kılıçdaroğlu ile sınıf arkadaşı olduğunu anımsatan Bahçeli, Başbakan Erdoğan’ın eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"Sınıf arkadaşıma niye sahip çıkmayayım? Kemal Bey sınıf arkadaşımdır. Üç arkadaşlık çok önemlidir. Mahalle arkadaşlığı, okul arkadaşlığı ve asker arkadaşlığı. Bu arkadaşlıklar unutulmaz kolay kolay. Mahalle arkadaşlığı başka ülkelerde yoktur. Daha çok bize özgü bir durumdur. Biz Kemal Bey’le okul arkadaşlığından da öte sınıf arkadaşıyız. Ana muhalefet partisinin liderine 'genel müdür' diyor. Genel Müdürlük kötü bir makam mı? Bürokraside önemli bir makamdır. Genel Müdürlük kolay kazanılan bir makam değildir. 12 yıllık kamu görevinden sonra genel müdür olunabiliyor. Dört yıl belediye başkanlığı yapmaya benzemez."

İnternette takip etsinler

Bahçeli, Fethiye’de HDP tabelasının asılmasıyla başlayan olaylarla ilgili olarak da şunları söyledi: Fethiye’deki olaylarla hiçbir arkadaşımızın ilişkisi yoktur. Bir minibüs, bir tabelayla kritik noktaları seçip, seçim bürosu açılışı havası veriliyor. İnternette buluşma adresi ile ilgili yazıları takip etsinler kimin yaptığını hemen bulurlar. Orada yaşayan vatandaşları tahrik ediyorlar. Bunlar bir provokasyon. Bizim hiçbir ilişkimiz yoktur. Çok sıkı talimat verdim. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde, hiçbir olaya karışılmayacak ve tahrike gelinmeyecek.