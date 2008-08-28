Fethiye sahillerinde balina üreme alanı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Ürünleri Fakültesi araştırma gemisi "Yunus", Doğu Akdeniz seferinden önemli sonuçlarla döndü.

İÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Doğu Akdeniz'in Türkiye kıyılarında, Yunanistan ve Türkiye arasındaki alanda, Rodos'un hem batısında hem de güneyinde kaşalot türü balinaların üreme ve beslenme alanlarını kaydettik ve belirledik. Bu önemli bir bilgi" dedi.



Prof. Dr. Öztürk, Rodos'un Türkiye' ye yakın olan bölgesindeki derin sularda (Bölge 4 bin 950 metre), oldukça verimli canlı türleri olduğunu ve bu canlı türlerinin balinaları ve yunusları çektiğini belirtti.

Akdeniz'de 8 tür balina bulunuyor. Kaşalot balinalarının boyları 14 metreyi buluyor, bin 150 metre derine dalabiliyor, su altında 40 dakika boyunca kalabiliyorlar. Prof. Dr. Öztürk, bu balinaların sudaki ses titreşimleri ile avlarını paralize ettiklerini, karidesleri sersemlettiklerini söylüyor.



33 yeni tropikal tür



Yunus araştırma gemisi 10 araştırmacısı ile Doğu Akdeniz'de Kıbrıs, Türkiye, Lübnan, Suriye ve Mısır'ın açık deniz alanlarında 1 ay süren araştırmalar yaptı, canlı türleri ve küresel ısınmanın etkileri hakkında veriler topladı.

Araştırmadan elde edilen başka bir sonuç da tropikal canlı türleriyle ilgili; Akdeniz'de daha önce bulunmayan 33 tropikal balık türü belirlendi. Bu türlerin kıyılarımıza Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndan geldikleri biliniyor.



Küresel ısınmanın etkisi sonucu sadece balıklar değil, bazı başka türler de kıyılarımızda dolaşmaya başladı. Denizanaları bunların başında geliyor. Tropikal denizanaları öldürmüyor ancak dokunanın canını fena yakıyor. (CNNTÜRK)