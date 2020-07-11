Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için küresel pandemi gerekiyormuş!

Yaklaşık 15 yıldan bu yana temizlenmeyi bekleyen Fethiye körfezi, Koronavirüs salgınının ardından Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre "mükemmel" seviyeye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün “www.yuzme.saglik.gov.tr”nin bu yılki verilerinde; Fethiye’de Çalış, Koca Çalış, Kargı Akmaz, Aksaz, Letoonia, Küçük Samanlık, Günlükklü Plajları “İyi”, Katrancı, Tuana, Büyük Samanlık, Kuleli, Boncuklu 1 ve 2, Gemiler, Ölüdeniz Kumburnu, Belceğiz, Kıdrak koyları ise “mükemmel” kategorisinde yer aldı.

"ALG patlaması" ile gündeme gelmişti

Uzmanların "ALG patlaması" olarak kabul ettiği sarı ve yeşil renkli görüntülerle gündeme gelen körfez, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine bu kez farklı yansıdı. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin yanı sıra turizm sektörünün hız kesmesi körfezde de kirliliğin ortadan kalkmasına neden oldu. Fethiye Körfezi’nde ALG patlaması görülmedi. Böylece koylar ve plajlarda verilere göre, halk sağlığına uygun hale geldi.

Denize girilmesinin yasaklanması gündeme gelmişti

Oysa Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün geçen yıl deniz suyu kalitesi değerlerine göre yayımladığı raporda, Çalış Plajı ve Küçük Samanlık plajlarında sarı renk görünümlü deniz suyu kalitesi “kötü” kategorisinde gösterilmişti. Bu plajlarda kirliliğin biraz daha artması durumunda “girilmesi yasak” kategorisinde değerlendirileceği ve buralarda denize girmenin yasaklanması bile gündeme gelmişti.

Dönemin Çevre Bakanı Eroğlu, "Temizlemek çocuk oyuncağı" demişti

Dönemin Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu döneminde bu yana Fethiye'ye gelerek halkın karşısında, "Biz Haliç'i temizledik. Fethiye körfezini temizlemek çocuk oyuncağı" şeklindeki sözlerinin ardından Muğla Fethiye'ye geçen yıllar içine herhangi bir ilerleme kaydedilememişti.

Bakan Kurum da, "Temizliyoruz" demiş, ancak çalışma başlatılmamıştı

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "250 milyon lira bedelli projesi var. Fethiye Körfezi'ni temizliyoruz" sözleri medyada yer almış ancak çalışma başlatılmamıştı. 2019 Yazında bir günde Fethiye Devlet Hastanesi'ne 150'nin üzerinde insan kusma ve ishal şikayetleriyle başvurmuştu. Sosyal medya hesaplarından platform oluşturan tatilciler ve yerleşik halk hastanelere düştüklerini, serum ve diğer ilaçlarla tedavi edildiklerini ifade eden paylaşımlarda bulunarak yetkilileri göreve davet etmişlerdi.