Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, milli takımda

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na davet edildi. Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı tertelecek.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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