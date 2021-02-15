Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin: Babam beni Galatasaray'da görmek isterdi

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray'da forma giymek istediğini belirtirken, "Babam beni Galatasaray'da görmek isterdi" dedi.

Geçen sezon Spor Toto Gelişim Elit 14 Yaş Altı Ligi'nde Altay formasıyla 20 maça çıkan takım kaptanı Burak Tolunay Sekin, bu müsabakalarda 7 gol kaydetti. Ancak sezon, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle alt yaş liglerinin oynanmadığı bu sezon ise Burak Tolunay Sekin, çalışmalarını takım arkadaşlarıyla sürdürüyor.

Henüz yolun başında olduğunu bildiğini, çalışmalarını artırarak sürdüreceğini aktaran Burak Tolunay Sekin, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum" diye konuştu.

Babası Fethi Sekin'in şehit olmadan önce kendisini her zaman desteklediğini anlatan Burak Tolunay Sekin, "Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum. O beni Galatasaray'da görmek isterdi" ifadelerini kullandı.