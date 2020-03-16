Festivalerde Koronavirüs etkisi; Filmmor ve Documentarist’ten ücretsiz online film gösterimleri

Korona virüsü salgını nedeniyle 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Festivali’nin de arasında bulunduğu birçok festivalin iptal kararının ardından, Filmmor ve Documentarist her gün online yeni bir film yayınlama kararı aldı

Filmmor, online gösterimler kapsamında ilk gün İsyan-ı Nisvan filmini izleyiciler ile buluştururken, ikinci gün de 70-80-90 Masum Küstah Fettan yayınlandı. Her gün 16:00’da paylaşılan filmler, bir sonraki gün 16:00’ya kadar izlenebiliyor.

Dünyanın dört bir yanından belgeselleri izleyicilerle buluşturan Documentarist de aynı şekilde salgın nedeniyle her gün yeni bir filmi izleyicilerle paylaşıyor. Documentarist’in online seçkisinde ilk gün Yann Arthus-Bertrand imzalı İnsan – Human (2015) belgeseli izleyicilerle paylaşılırken, ikinci gün seçilen film Lübnan yapımı Geride Kalanlar – Mayyel ya ghzayyel (2016) oldu.