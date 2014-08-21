Festivalde Tomorrowland farkı

Altı günde 360 bin katılımcı ve dünyanın en iyi DJ'leri: Belçika'daki Tomorrowland örnekleri arasında en gözde olanlardan.

Birçok ülkeden gelen ziyaretçiler günlerce, durmaksızın eğlencenin tadını çıkarıyor.

Festival heyecanı aylar öncesinden başladı. Bilet bulmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyordu.

İtalyan Riccardo Casotto, Simone Manni ve arkadaşlarının birçok bilgisayardan aynı anda bilet alma denemesi başarılı oldu. Festivalin biletleri bir saat içinde tükendi.

Katılımcılara normal bir bilet değil, gizemli bir kutu gönderiliyor. Birçok kişi bu özel anı filme çekip internetten paylaşıyor.

'Tomorrowland'da herşey var'

İtalya'dan gelen arkadaş grubu bir DJ ekibi. Tomorrowland'a ikinci kez katılıyorlar.

Ricardo Casotto: "Bu süper. Daha perşembe günü içeri girişte bir parti vardı. Çok çılgınca. Herkes çığlık atıyor, zıplıyor. Gerçekten çok iyi."

Simone Manni: "Tomorrowland'da herşey var. Burada istediğiniz kadar eğlenip, sevdiğiniz DJ'leri dinleyebiliyorsunuz. Bu harika. İtalya'da bunun gibi bir festival yok."

Festival bu yıl onuncu kez yapılıyor ve ilk kez iki hafta sonunda gerçekleşiyor. Festival alanının ortasında özenle kurulmuş sahne, peri masallarından fırlamış gibi görünüyor.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen DJ'ler için Tomorrowland'da çalmanın ayrı bir önemi var.

Belçikalı DJ Netsky: "Şu ana sahneye baksanıza, bir şelale var. Daha önce böyle bir sahne hiç görmedim. Herşey hareket ediyor. Görsel olarak mükemmel bir uygulama. Bu işi bambaşka bir seviyeye taşımışlar."

Alman DJ Chris Liebing: "Dünyanın neresine gidersem gideyim herkes Tomorrowland festivalinden bahsediyor. Son yıllarda oldukça tanındı bu festival. Eğer Tomorrowland'a katılmışsanız, gururla ben de orada çaldım diyorsunuz. Bu çok güzel"

Profesyonel stilistler bir yandan festival katılımcılarının da güzel görünmelerini sağlıyor. Tomorrowland festivalinin geleceği oldukça parlak.

Festivalde alışveriş alanları da kuruldu. Alışılmış dükkanların yanı sıra akıllı telefonunu şarj etmek isteyenler de düşünülmüş.

Festival kasabından ızgaralık et almak mümkün. Fırın ise günde 40 bin küçük ekmek satıyor.

Belçika Prensi Laurent de Tomorrowland'da boy gösteren isimlerden biri.

Tomorrowland ekibinden Debby Wilmsen: "Burası çok konforlu bir festival. Ahşap sahneler, lezzetli yemekler, dekorasyonun güzelliği ve müziğin bir arada olması burayı benzersiz ve popüler yapıyor."

Lüks meraklıları unutulmadı

Lüks meraklısı festival ziyaretçileri de unutulmamış. Hafta sonunda binden fazla kişi gurme yemeklerin tadını çıkarıyor.

Tabii ana sahne manzarası eşliğinde..

Yetkililerin açıklamasına göre festivale iki yüzden fazla ülkeden katılım oldu. Elektronik müzik ve partilerin eşlik ettiği fantastik dünya konsepti son derece başarılı ve dışarıya da ihraç ediliyor. Geçen yıldan beri ABD'de de düzenlenen festivalin 2015 durakları arasına Brezilya'da katılacak.

Ricardo Casotto ve arkadaşları önümüzdeki yıl yine festival bileti almaya çalışacak. Ancak şimdi Tomorrowland'daki son akşamlarının tadını çıkarıyorlar.

"Burası harika. Ana sahne arkamızda. Tüm gün bu anı bekledik. Şimdi eğlence zamanı.”

Tomorrowland organizatörleri ziyaretçilere bu yıl "mutluluğun anahtarı"nı vaadetmişlerdi. Eğer mutluluk dünyanın en büyük elektronik müzik partisinde dans etmekse bu sözlerini sonuna kadar yerine getirmiş oldular.