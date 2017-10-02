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Kültür-Sanat

Festivalde 100 bin kişi film izledi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali'nde 100 bin seyirci, ücretsiz film izledi

02 Ekim 2017 17:32

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali\'nde 100 bin seyirci, ücretsiz film izledi.
Adana Büyükşehir Belediyesi\'nce 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, 9 salonda 180 film, 850 gösterimle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca çok sayıda mahallede geçici açık hava sinema salonu oluşturularak Yeşilçam filmleri sinemaseverlerle buluşturuldu. Yaklaşık 100 bin seyirci, festival filmlerini ücretsiz izledi.
Yeni yerli filmlerin de ilk kez gösteriminin yapıldığı festivalide, Fatih Akın\'ın \'In The Fade\', Lucrecia Martel\'in son filmi \'Zama\', Sofia Coppola\'nın \'The Beguiled\' ve Aydın Orak\'ın \'Yaşar Kemal Efsanesi\' gibi filmlerinin de Türkiye prömiyerleri yapıldı.

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