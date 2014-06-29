Ferzan Özpetek'in 'Kemerlerinizi Bağlayın' filmine 3 ödül

Sinema yazarlarının oyları sonucunda kazananların belirlendiği Nastri d'Argento için dün gece Sicilya adasının Taormina kentinde tören düzenlendi. Gecede, İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Kemerlerinizi Bağlayınız (Allacciate le cincture) ise 3 dalda ödüle layık görüldü.

Özpetek'in filminde "Elena" karakterini canlandıran başrol oyuncularından Kasia Smutniak, "En iyi kadın oyuncu", "Egle" karakterini canlandıran Paola Minaccioni de "En iyi yardımcı kadın oyuncu" dalında Nastri d'Argento ödülünün sahibi oldu.

Özpetek'in filminde oyuncu direktörü olan Pino Pellegrino da bu yıl ilk kez verilen "En iyi oyuncu yönetmeni" ödülünü kazandı.

Yönetmenliğini Paolo Vrzi'nin yaptığı "Il Capitale Umano" filmi, "En iyi film", "En iyi erkek oyuncu", "En iyi senaryo", "En iyi dekor", En iyi montaj", En iyi ses" olmak üzere 6 dalda ödül aldı.