Ferzan Özpetek: Terör tehdidi nedeniyle gelmeye korkanlara tepki olarak Türkiye'de çalışıyorum

İtalya'da yaşayan yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek, terör saldırılarından dolayı Türkiye'ye gelmeye korkanlara tepki olarak, İtalyan popunun yıldızları Mina ve Adriano Celentano'nun seslendirdiği şarkının klibini İstanbul'da çektiğini söyledi. Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Özpetek bu tavrının, "Sen delisin, bu dönemde Türkiye'ye gidilir mi" diyenlere bir cevap olduğunu söyledi.

Birlikte seslendirdikleri çok sayıda parçadan ötürü İtalyan popunun 'altın çifti' olarak anılan efsane şarkıcılar Mina ve Adriano Celentano, 18 yıl aradan sonra düet bir albümde tekrar bir araya geldi.

İtalyan müzik dünyasında ses getiren 'Le Migliori (En İyiler)' adlı albümdeki 'E' l'amore' (Aşktır) adlı parçanın video klibinin çekimi ise 40 yıldır bu ülkede yaşayan Ferzan Özpetek'e emanet edildi.

"Klibimizi bir ustaya çektirmek istiyoruz"

İstanbul'da bulunan Özpetek, Mina ve Celentano'nun kendisine ulaşarak, "Klibimizi bir ustaya; size çektirmek istiyoruz" dediklerini aktardı. Bu teklifi memnuniyetle kabul ettiğini dile getiren ünlü yönetmen, "Klibi önce Roma'da çekmeyi düşündüm, ama aklıma bir şey gelmedi. Sonra İstanbul'da çekmek istedim. Önce 'Neden' diye sorguladılar. Ben de çok hoş olacağını söyledim ve 'Harika olur' diye hemen kabul ettiler?" diye klibin İstanbul'da çekilmesine giden süreci anlattı.

Özpetek, ilk filmi Hamam'ın bazı sahnelerini çektiği mekânları da kullandığı klibinde başrolleri Kaan Urgancıoğlu ve Büşra Develi'ye verdi.

Özpetek, 12 Aralık'ta İtalyan devlet kanalı RAI 1'deki özel bir yayında ilk kez gösterilen klibin çok beğenildiğini söyleyerek, ünlü müzik eleştirmeni Vinzenzo Mollica'nın ise, "Bu klip saf bir şiir, aşkın özü gibi. Çok etkilendim" dediğini de söyledi.

"Terörlü bir yaşam,

çok zor bir yaşam şekli"

Ferzan Özpetek, yaşanan terör saldırıları nedeniyle bu dönemde Türkiye'de, İstanbul'da çalıştığı için İtalya'daki arkadaşlarından sert tepkiler aldığını şu sözlerle dile getirdi:

"Bana 'Sen delisin, niye gittin yine oraya Senin için korkuyoruz, endişeleniyoruz. Bir an önce dön. Neden orada çekiyorsun klibi Buna ne gerek vardı' gibi tepkiler içeren çok sayıda mesaj geldi. Ben ise, yapmak istediğimi yaptım. Terör olayları dünyanın her yerinde oluyor, sadece bu ülkede değil!?"

Bu iş için kendini zorladığını ve bu tavrının, "Sen delisin, bu dönemde Türkiye'ye gidilir mi" diyenlere bir cevap olduğunu söyleyen Özpetek, "Bu zor dönemde hoş bir şey yaptım ve insanların bunu anlaması lazım" dedi.

Terörlü bir yaşam şeklinin, çok zor bir yaşam şekli olduğunu ifade eden Ferzan Özpetek, "Benim herkese söylediğim şu her yerde, her şey olabilir, bundan kaçamayız. Korkmadan seyahat etmeliyiz. Zira bu korkuyu yaşayanların hepsi, Türkiye'ye geldiklerinde o korkunun yersiz olduğunu anlıyor, onların korkusu falan kalmıyor" diye konuştu.

"İstanbul'daki esnafa içim gitti"

Yaşanan bu olayların ardından İstanbul'daki esnafın iş hacminin iyice daraldığına da dikkat çeken Özpetek, "Buradaki esnafa içim gidiyor. Çok kötü haldeler" ifadesiyle gözlemini aktardı.

Beşiktaş'ta 44 kişinin öldüğü terör saldırısından 3 saat önce olay yerinden geçmiş olduğunu da anlatan Özpetek, "İnsanın tüyleri diken diken oluyor" dedi.

"Son filmimi çektiğim

İstanbul'da prodüksiyon şirketi de kurdum"

Kısa aralıklarla yaşanan terör saldırılarına rağmen, Mart ayında gösterime girecek olan 'Rosso İstanbul (İstanbul Kırmızısı)' adlı filmini de bu yıl İstanbul'da çektiğini hatırlatan Ferzan Özpetek, "Bu filmi çekerken İtalya'daki dostlarım, 'aman geri dön, orası çok tehlikeli' gibi şeyler söylüyordu. Ancak Belçika'da ve başka yerlerde de bu olaylar oldu. Ben, her şeye rağmen burada bir şeyler yapmak, hiçbir şeye aldırmadan çekimleri yapmak gerektiği yönünde tavır koyuyorum?" diye konuştu.

Özpetek, bu tavrı kapsamında geçen sene İstanbul'da Frigo diye bir prodüksiyon şirketi de kurduğunun altını çizdi.

Kariyerine İtalya'da başlayıp, burada sürdüren usta yönetmen, 20 yıl aradan sonra İstanbul Kırmızısı filmiyle Türkiye'de film çekmişti. Özpetek, Türkiye'de reklam filmleri çekeceğini de söyledi.