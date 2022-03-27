Ferzan Özpetek: Sofrada 12 kişi varsa sekizi benim eski sevgilimdir

Yönetmen Ferzan Özpetek, "Hayatına hep ekleyecek, hiç çıkarmayacaksın. Bazen kalabalık bir sofra olur; sofrada 12 kişi varsa sekizi benim eski sevgilimdir; kadınlı erkekli…" dedi.

Özpetek, “Şöhretli olduğumu çok ender zamanlarda anlıyorum. Bir davete gittiğimde kuyruğa giriyorum, ‘Aa, niye kuyruğa girdiniz’ diyorlar. Mesela çöpü dökerken resmimi çekmişler, ‘Kendi çöpünü kendi döküyor’ yazmışlar; kim dökecek!” diye konuştu.

Özpetek, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

"-Aşk, filmlerinizin ana temalarından... Aşkı nasıl anlatırsınız?

‘İstanbul Kırmızısı’nın kapağında da yazmıştım, annemin bir sözü: “Aşktan daha üstün bir şey yoktur.” Ben aşksız yaşayamam. Yani aşk dediğim şey de sadece bir kişiye değil, birçok şeye duyduğum bir olay.

-Kendinize İtalyan yönetmen mi yoksa Türk yönetmen mi diyorsunuz?

Başka ülkeler beni İtalyan yönetmen olarak görüyor. Önce Türk mü İtalyan mı anlayamıyorlardı. Bazıları Türk asıllı İtalyan, İtalyan Türk diyor. Bence önemli olan, bizim içimizde taşıdığımız.

-Arkadaşlarınızın sizde en çok değiştirmek istediği özellik nedir?

‘Mumyalar’ dediğim bir arkadaş grubum var. Yani yılların arkadaşları, artık yaşlanmışız falan. Onlar “Bir yere yer ayırtmak için senin ismini kullanıyoruz, başlayacağız artık sana” diye sinirleniyorlar.

-Kaç kişi bu mumyalar?

Sekizdi ama biri gitti, yedi kişiyiz. 41 yıllık arkadaşımdı, o kayıp beni çok etkiledi. Bir gecede gitti. WhatsApp’ta birbirimizi kontrol ediyoruz. Yani iyi mi değil mi onu anlıyorsun. Bazen mesela bu mumyalardan biri cevap vermiyor, hepimiz telaşlanıyoruz, meğerse kendine sevgili bulmuş.

-Siz hayatınıza bir kere giren insanları sanki kolay kolay bırakmıyorsunuz…

Hiç. Hayatına hep ekleyecek, hiç çıkarmayacaksın. Bazen kalabalık bir sofra olur; sofrada 12 kişi varsa sekizi benim eski sevgilimdir; kadınlı erkekli…

-Masadaki yeni sevgiliniz sorun çıkarmıyor mu?

Eski sevgilinizle olan dostluğunuzun derecesi, sizin verdiğiniz yer çok önemli. O artık benim için sadece bir dostum..."