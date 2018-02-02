Ferzan Özpetek: Kendimi çok kurnaz hissediyorum

Bugün vizyona girecek (2 Şubat 2018) oyuncu Serra Yılmaz'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu, kadrosunda Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Cebimdeki Yabancı’nın yapımcılığını ünlü yönetmen Ferzan Özpetek üstlendi. Cep telefonlarının hayatımıza girişiyle birlikte yaşadığımız birbirimize yabancılaşmayı anlatan ve İtalyan filmi ‘Perfetti Sconosciuti’nin yerli uyarlaması olan filmle ilgili konuşan Özpetek, “Bu filmin haklarını ilk çıktığı gün aldım. Benden sonra tüm dünya aldı. O yüzden kendimi çok kurnaz hissediyorum. 30-40 kere izledim. Hâlâ da izleyebilirim” dedi.

Filmdeki ekiple birlikte WhatsApp'ta ‘Telefon Perileri’ isimli bir sohbet grubu kurduklarını anlatan Özpetek, şöyle dedi:

“Her gün mesajlaşıyoruz. Bu yıllarca sürecek. Yaşadığımızı anlıyoruz. Sağlığımızı kontrol ediyoruz. Nabız ölçüyoruz.”