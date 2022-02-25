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Kültür-Sanat

Ferzan Özpetek'in ödüllü filmi 'Şans Tanrıçası'nın fragmanı yayınlandı

Pandemi nedeniyle vizyon tarihi birkaç kez ertelenen film, 25 Mart'ta vizyona girecek

25 Şubat 2022 17:31

Ferzan Özpetek’in kendi yaşamından yola çıkarak, gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan "Şans Tanrıçası"ndan fragman yayınlandı. Film, 25 Mart'ta izleyicilerle buluşacak.

Ferzan Özpetek'in yeni filmi "Şans Tanrıçası"ndan (La dea fortuna) altyazılı fragman paylaşıldı. Pandemi nedeniyle vizyon tarihi birkaç kez ertelenen film, 25 Mart'ta vizyona girecek. 

Ferzan Özpetek’in kendi yaşamından yola çıkarak, gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan "Şans Tanrıçası"nın senaryosu Ferzan Özpetek, Silvia Ranfagni ve Gianni Romoli tarafından kaleme alındı. Kadrosunda Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca ve Serra Yılmaz  gibi isimlerin yer aldığı film, Amerika'da düzenlenen İtalyan Film Festivali'nde de En İyi Film seçildi.

"Şans Tanrıçası"nın konusu şöyle:

Annamaria hastalığı sebebiyle bazı kontroller için birkaç gün hastaneye yatmak zorunda kalır. Bu süreçte iki çocuğunu yakın arkadaşları Alessandro ve Artura’ya bırakır. Fakat hastaneden gelen haberler hem çocukların hem de Alessadro ve Artura’nın hayatını geri dönüşsüz bir değişime sürükleyecektir.

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