Ferzan Özpetek: Cem öyle namussuz ki İtalyanlar ona bayıldı

Ferzan Özpetek, korkularla yüzleşmeyi anlattığı yeni filmi 'Şahane Misafir'de hayalet 'Yusuf Antepli'yi canlandıran Cem Yılmaz için "İtalya'daki gösterimde seyirci 'Hayaletlerin arasındaki Türk var ya, o çok iyiydi' dedi. Bu öyle namussuz ki herkes ona bayıldı" dedi.

Yönetmen Ferzan Özpetek'in; oyuncu 'Pietro'nun korkularıyla yüzleşme sürecini anlattığı son filmi 'Şahane Misafir' 6 Nisan'da Türkiye'de gösterime giriyor. Cem Yılmaz'ın da hayalet 'Yusuf Antepli'yi canlandırdığı filmde; gerilim, dram ve komedi bir arada... Gösterim öncesinde buluşan Özpetek ve Yılmaz; filmin perde arkasını Yeni Aktüel'den Neslihan Perker'e anlattı. İşte ikilinin 'Şahane Misafir', korkular, çocuklar ve çekim süreciyle ilgili samimi açıklamaları:

Komedi unsurları filmin neresinde devreye giriyor?

FERZAN ÖZPETEK: Gerilim sinemasını bilen seyirciler için, çok da 'gerilim' değil. Tüm ekip filmin İtalya'daki gösterimini aileleriyle beraber izledi. Işık şefinin eşi de yakınımdaydı. Kendisi önce "Ay yapma" derken, sonra gülmeye, ardından ağlamaya başladı. Oyuncuların makyajlı hali için "Adamlar ne kadar yakışıklı görünüyor, erkeklerin gözlerine sürme sürmesi lazım" dedi. Film kendini bırakan seyirciyi alıp götürüyor. Bu arada Cem'in öyle bir sahnesi var ki; insanı ağlatıyor gerçekten.

ÇALIŞKAN BİR SETTİ

İtalyanlar'la çalışmak nasıldı?

CEM YILMAZ: Ferzan'ın setindeki herkes konusunda uzman; kimse eli cebinde gezmiyor, işlerinde çok iyiler. Çok çalışkan bir setti, herkesin fikri vardı. Bizim setlerde ise tersidir; birini çevirip "Ana karakterin duygusu ne olsun?" diye sorduğunuzda, "Abi onu bilmem de 6'da paydos olacak" diyebilir.

Siz filmde bir hayaletsiniz...

C.Y.: Evet, hayaletim. Bu hayaletler canlı karakterler olmayı arzulayan bir grup...

F.Ö.: Onlar için 'varlık' kelimesi daha uygun aslında...

Bu hayaletlerin sorunu nedir?

C.Y.: Bizim hayalet olmakla ilgili bir fikrimiz yok! Sadece var olmak istiyoruz. Sahneyle ilgililer, meslekleri aktörlük. Baş karakter 'Pietro' da oyunculuk sevdasına girmiş ama kendisiyle ilgili bazı şüpheleri var. F.Ö.: Onlar hâlâ sahneye çıkacaklarını zannediyor, yani olmadıklarını bilmiyorlar.

İnsanı buruk hissettiren bir durum bu aslında...

F.Ö.: Evet! Yemek yemek istemiyorlar mesela. Ama hayalet oldukları için değil, sahneye çıkacaklarını zannettikleri için. Yaşadıkları eve 70 yıl içinde bir sürü insan gelip gitmiş ama hepsi de korkup kaçmışlar. Hayaletler her şeyi görüyor; yaşanan tüm değişimi, cep telefonlarını falan... 'Pietro' da o eve taşındığında çok korkuyor ama sonunda onlarla muhatap oluyor.

İlk muhatap da 'Yusuf Antepli', öyle değil mi?

C.Y.: 'Pietro' da oyuncu olduğu için, sahneye çıkmadan önce yaptıkları provalar çakışıyor. Herkes birbirinden şüphe ediyor. Bu arada evde hayalet varsa; tıkırtı duyarsın ve gerilirsin. 'Şahane Misafir' fantastik olmakla birlikte; filmdeki hayaletler, duvarlardan geçen, havalarda uçan karakterler değil. O sahnede bulunan herkes orada ve gerçek. Bu durumdan da eğlenceli şeyler çıkıyor.