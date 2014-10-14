Ferrarisi'ni çaldıran Zeki

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehirspor’un orta saha oyuncularından Zeki Korkmaz’ın Ferrari marka otomobili geçtiğimiz günlerde çalındı.

Aracını Bakırköy’de bir otoparka bırakan Korkmaz, sabah aracını almaya geldiğinde yerinde bulamadı.

Hemen polise giden genç futbolcunun aracının bulunması için soruşturma başlatılırken araç kısa süre sonra Esenyurt’ta bir otoparkta buldu.

Yapılan incelemede aracın bir kişi tarafından otoparka bırakıldığı ve birkaç gündür kimsenin gelmediği öğrenildi. Parmak izi çalışmasının ardından Ferrari futbolcuya teslim edildi.