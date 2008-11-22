Ferrari'den özel seri

Formula 1 Dünya Şampiyonası’ndaki sezon boyunca süren istikrarlı performansıyla 16. defa Markalar Şampiyonluğunu kazanarak kupayı müzesine taşıyan Ferrari, bu başarısının anısına özel olarak ve sınırlı sayıda üreteceği yeni modelini tanıttı.



Ferrari Scuderia Spider 16M adını taşıyan yeni model, mevcut F430 Spider versiyonlarından farklı olarak arka ızgarasında ve kabin içinde orta konsolun hemen üstünde yer alan “16. Markalar Şampiyonluk” logolu plakalar, yeni kabin içi döşeme ve renk seçenekleri, karbon fiber kaplı takla barları ve 16 GB’lik Ferrari iPod Touch ile birlikte kombine edilebilen yeni nesil müzik sistemiyle görsel olarak farklılaşıyor.



Standart F430 Spider versiyonlarına göre 80 kg daha hafif bir gövde yapısına sahip olan Scuderia Spider 16M, orta arka konumlu, yeni nesil V8 motoruyla da sadece görsel olarak değil performans olarak da kardeşlerinden ayrılıyor. 4.3 litre hacimli yüksek performanslı motor, 8500 d/d’de ürettiği 510 HP güç ve 5250 d/d’de ürettiği 470 Nm tork ile dikkat çekerken, kg başına 2.6 HP güç üretiyor.



Gücünü yere F1 teknolojisi kullanılarak hazırlanan 6 ileri oranlı otomatik şanzımanla aktaran 16 M, 3.7 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayıp 315 km/s’lik maksimum hıza ulaşabiliyor. Bu yüksek performansa karşılık olaraksa fabrika verisi 100 km’de ortalama 15 litre yakıta ihtiyaç duyuyor.



Önde bağımsız, arkada ise güçlendirilmiş alüminyum çift salıncaklı süspansiyon sistemine sahip Ferrari Scuderia Spider 16M’de CST Stabilite ve Çekiş Kontrol Sistemi’nin yanı sıra İtalyan üreticinin F1 tecrübesini yansıtan şanzıman, denge ve çekiş kontrol sistemlerini ve gelişmiş süspansiyon sistemini birbirine entegre eden Manettino isimli sürüş destek sistemini barındırıyor.



Aracı yolda tutma görevini ise önde 235/35 R19, arkada ise 285/35 R19 ebatlarındaki yüksek performans lastikleri üstleniyor. İleriki yıllarda koleksiyonerlerin gözdesi olacağına kesin gözüyle bakılan model sipariş üzerine ülkemize de ithal edilecek. Ancak modelin satış fiyatı henüz netlik kazanmış değil.



Teknik:

Özel seri, standart modelden 80 kg daha hafif. Ayrıca yeni nesil V8 motor da 510 HP güç ve 470 Nm torka sahip. Bu sayede 16 M 0-100 km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlayıp 315 km/s’lik maksimum hıza ulaşabiliyor. İç mekânda ise yeni nesil döşemeler ve müzik sistemi bulunuyor.

