İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin yeni CEO'su Benedetto Vigna oldu.

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, otomobil sanayisindeki elektrikli sistemlere geçiş sırasında şirkete yol göstermesi için Fransız İtalyan ortaklığındaki bir teknoloji şirketinin yöneticilerinden Benedetto Vigna’yı icra kurulu başkanı (CEO) olarak atadı. 52 yaşındaki Vigna, şu anda Fransız İtalyan yarı iletken madde imalatçısı STMicrolectronics’in en büyük departmanını yönetiyor.

Vigna, Ferrari’nin bir önceki CEO’su Louis Camilleri’nin kişisel sebeplerden ötürü Aralık ayında emekliye ayrılmasından altı ay sonra lüks spor araç üreticisinin idaresini devralmış oldu. Camilleri’nin emekliye ayrılmasından sonraki altı aylık dönemde şirketin CEO’luğunu Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann yapmıştı.

Yatırım şirketi Exor ile Ferrari’nin kontrolünü elinde bulunduran Agnelli Ailesi’nin vârisi John Elkann, şirketin Vigna’yı yeni CEO olarak karşılamaktan “memnun” olduğunu belirtti.

Elkann, “Sanayimizdeki değişimlerin birçoğunu yaratan teknolojiler hakkındaki derin bilgisi ve yenilikçilik, işletme kurma ve liderlik konusundaki ispat edilmiş yetenekleri Ferrari’yi ve onun eşsiz tutku ve performans hikâyesini gelecekteki heyecan verici dönemde daha fazla güçlendirecektir” dedi.

Hali hazırda hibrid modelleri piyasaya sunmuş olan Ferrari, ilk tam elektrikli otomobilini 2025’te üretme sözünü vermişti.

Ferrari’nin açıklamasına göre Vigna, STMicroelectronics şirketinin icra kurulundan 31 Ağustos’ta ayrıldıktan sonra Ferrari’nin CEO’luk görevine 1 Eylül’de başlayacak.