Ferrari, New York Borsası'nda 'yarışacak'



Ferrari'nin hissesi, ilk kez arz edileceği New York Borsası'nda (NYSE) 52 dolardan satışa çıkıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan plana göre, ilk etapta Ferrari'nin yüzde 9'luk hissesi NYSE'de halka arz edilecek. Arzdan yaklaşık 893,1 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

Ayrıca yüzde 1'lik hissenin "seçkin yatırımcılara" sunulması opsiyonlar arasında yer alıyor. Borsa operasyonun Ferrari'nin piyasa değerinin toplam 9 milyar 920 milyon dolara ulaşmasını sağlaması bekleniyor.

'Yatırımcının yoğun ilgisi var'

Reuters haber ajansı, yatırımcıların Ferrari'nin halka arzına büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.

Fiat Chrysler Grubu (FCA), Ferrari'nin yüzde 90'ına sahip iken, geri kalan hisseler kurucu Enzo Ferrari'nin oğlu Piero Ferrari'nin elinde bulunuyor. FCA, Ferrari'nin geri kalan yüzde 80'lik hissesini ocak ayında halka arz etmeyi planlıyor.

Fiat Chrysler geçen yıl halka arz edildi

Dünyanın 7'nci büyük otomotiv üreticisi Fiat Chrysler geçen yıl New York Borsası'nda halka arz edilmişti.

Geçen yılın en çok konuşulan halka arzı ise Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın hisselerinin NYSE'de işlem görmeye başlaması olmuştu.

Ses getiren halka arz operasyonları

ABD'de bundan önce 2008'de kredi kartı üreticisi Visa, 2010'da otomotiv devi General Motors, 2012'de sosyal medya platformu Facebook halk arzla büyük çıkış yapmıştı. 2010 yılında borsada işlem görmeye başlayan Çin Tarım Bankası (Agricultural Bank of China), dünya genelinde en büyük halka arz kabul ediliyor.